Den er kun tre måneder gammel, Og alligevel har den været ude for mere ulykke end de fleste elefanter.

Men den 2. december blev den endelig behandlet, efter at være blevet reddet fra nogle jægeres fælde i den sydøstlige del af kongedømmet.

Babyelefanten der er blevet døbt Fahsai af dem, der reddede hende, Hun blev fundet af lokale borgere søndag den 28. november. Det skriver Reuters.

Hun havde en jægers klud omkring dens højre fod og skudsår på dens venstre skulder. Det et uklart hvor længe dyret var såret, før en mand rapporterede det til politiet.

Her opereres den tre måneder gamle elefant i Nong Nooch Tropical Garden i Chonburi, Thailand, den 2. december 2021 Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

»Det lykkedes os at fjerne en stor del af an kugle. Også to mindre dele fik vi ud.

Kugleresterne sad fast i dyrets ben, og det vil ødelægge musklerne. Det har allerede lavet en masse pus,« sagde veterinæren Padet Sindumrong.

Han tilføjede, at Fahsais sår ville kræve daglig behandling. Det skal stå på, indtil hun er stærk nok til at blive opereret, for at få de sidste rester af fragmenter ud af kroppen.

Foreløbig får Fahsai mælk fra nogle andre elefanter. Dyrepasserne håber at få hende tilbage på rette spor inden de begynder at lede efter en fostermor, som gerne vil adoptere hende.

Vildtforvaltningen hjælper den tre måneder gamle elefant. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

»Jeg beder folk om at stoppe med at bruge snarer og fælder. For det er en grusom måde at dø på for disse dyr,« siger Padet.

»Denne elefant ville ikke overleve, hvis den forbliver i vildskab uden dens mor.«