Manglen på næring kostede torsdag en fire måneder gammel elefantunge livet i en dyrepark i Pattaya i Thailand.

Elefantungen var ellers blevet reddet, trods stærke smerter fra en snare og skudhuller, for kun en måned siden.

En veterinær i dyreparken, Phadet Siridamrong, skriver på sin Facebook-side, at babyelefanten døde klokken lidt i ti torsdag aften. Det skete efter et timelangt forsøg på at redde dens liv.

Elefanten blev kaldt Phang Fasai, der betyder 'klar himmel' på thai.

Veterinæren sagde ellers, at elefanten havde reageret fint på behandlingen af dens sår, og den var ved langsomt at komme sig.

Den fik imidlertid ingen næring fra elefantmælk. Det skriver Bangkok Post.

Staben ved Nongnooch Garden, hvor hun fik behandling, forsøgte at holde ham i live indtil næste måned, hvor to elefanter i haven skulle føde. Der ville så være nok elefantmælk til også Phang Fasai.

Manglen på næring svækkede immuniteten hos den lille elefant. Han begyndte at udvikle sygdomme i tarmen og fordøjelsessystemet. Det kostede ham til sidst livet, oplyste Phadet.

Den godt tre måneder gamle babyelefant blev fundet i en skov for en måned siden. Foto: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation Vis mere Den godt tre måneder gamle babyelefant blev fundet i en skov for en måned siden. Foto: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

Den 28. november blev babyelefanten reddet fra snaren i en skov nær Chanthaburi.

Hans højre forben var blevet meget skadet af snaren, og veterinærerne blev nødt til at amputere det.

Desuden var hans venstre forben ramt af omkring ti kugler.