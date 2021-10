Annika Fredenslund kan mærke blodet i sit ansigt. Hun ligger med ryggen mod instrumentbrættet under forruden og har et tungt sæde over sig. Chaufføren græder og skriger hende ind i ansigtet.

»Jeg går i panik. Alle de lyde og skrig. Og blod, der løber ned ad mit hoved, og jeg kan ikke se, hvad der er sket,« fortæller 23-årige Annika Fredenslund.

Sammen med sin kæreste var hun natten til lørdag involveret i den voldsomme busulykke i Tyrkiet, hvor en ældre svensk mand mistede livet, og flere danskere kom til skade. Fire af dem er fortsat indlagt på hospitaler i Tyrkiet.

Annika Fredenslund og hendes kæreste er tilbage i Danmark og fortæller i et interview med B.T. om den forfærdelige ulykke.

Anikka Fredslund tog dette billede efter ulykken. Vis mere Anikka Fredslund tog dette billede efter ulykken.

De kommer kørende i mørket på de tyrkiske veje på vej mod lufthavnen. Annika Fredenslund lægger mærke til, at chaufføren kører stærkt, slingrer lidt og bruger sin telefon, men hun tænker ikke nærmere over det.

»Vi har jo kørt med tyrkere hele ugen, så vi er vant til at køre lidt vildt,« siger hun.

Der er ingen seler ved hverken hende eller hendes kærestes pladser i minibussen, fortæller Annika Fredenslund.

Pludselig mærker hun et voldsomt brag, og hun hører hvinene fra bussens dæk.

Hun flyver frem og lander under forruden. Folk i bussen skriger. Nogle er bevidstløse, og hendes kæreste prøver at berolige hende.

Udrykningskøretøjer kommer til, og vejen fyldes af blå blink og sirener.

En mand rejser sig med besvær for at komme ud af bussen. Da han er væk, ser Annika Fredenslund et forfærdeligt syn.

Der ligger en anden mand på gulvet, som er blevet dræbt i ulykken. Af hensyn til pårørende beskriver B.T. ikke detaljerne.

Uden for minibussen går en kvindelig passager rundt og skriger. Annika Fredenslunds kæreste råber ud til ambulanceredderne, at der ligger en død mand i bussen.

Parret og de resterende finder vej ud af den maste bus.

Stående langs vejkanten ser de, at den dræbte mand bliver lagt i en hvid ligpose, og ambulanceredderne lægger den åbne pose på vejen lige ved siden af dem.

Annika Fredenslund og hendes kæreste ferie i Tyrkiet sluttede tragisk. Vis mere Annika Fredenslund og hendes kæreste ferie i Tyrkiet sluttede tragisk.

Efter et par timer på ulykkesstedet får Annika Fredenslund, hendes kæreste og et andet dansk par lov til at tage mod lufthavnen, hvor de når deres fly mod Danmark.

Annika Fredenslund skyller blodet af sit ansigt, sætter sit hår op for at skjule blodresterne, fylder næsen med papir for at stoppe næseblodet og tager et mundbind over.

De lander i Danmark og tager direkte til vagtlægen. Hendes kæreste er sluppet med lidt knubs, og hun har formentlig brækket næsen.

Annika Fredenslund og hendes kæreste er søndag stadig i chok over ulykken.

»Jeg har rystet hele dagen i dag og har fået mere kvalme og utilpashed. Jeg tror ikke, at det er gået helt op for os endnu. Det kommer i sådan nogle små flashbacks.«

Hun er samtidig rystet over, at de i halvandet døgn efter hjemkomsten intet hørte fra deres rejseselskab, Detur. Hun kunne virkelig godt have brugt akut hjælp til at bearbejde ulykken med det samme.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere eller forholde mig til det. Det føles så surrealistisk,« siger hun.

Efter B.T. har kontaktet Detur og konfronteret rejseselskabet med kritikken fra Annika Fredenslund, har rejseselskabet kontaktet hende. Hun anmodede om krisehjælp og fik at vide af medarbejderen, at de ville gå videre med det.

I en mail skriver Detur, at de har været i kontakt med de to danske par efter deres hjemkomst. Selskabet vil desuden følge op på parrene.

'B.T. har talt med flere af de danskere, der har været involveret i ulykken i Tyrkiet. De fortæller, at chaufføreren kørte uforsvarligt, samt at der ikke var seler på de fleste pladser i minibussen. De tyrkiske myndigheder har endnu ikke oplyst, hvad der var årsag til ulykken, og rejseselskabet Detur, som arrangerede turen, har heller ikke oplysninger om årsagen. Derfor er det uvist, om ulykken skyldtes chaufførens kørsel. B.T. har siden lørdag forsøgt at få et interview med rejseselskabet Detur og afventer svar på, om rejseselskabet mener, at dets transport til lufthavnen var sikkerhedsmæssig forsvarlig.'