Kim Kold Bryde kunne intet huske. Han lå i en hospitalsseng i Tyrkiet og anede ikke, hvordan han var havnet der.

»Jeg tror, at jeg har været bevidstløs. Jeg kan huske, at jeg sad og blundede lidt i bussen, og det næste, jeg husker, er, at jeg vågner på hospitalet,« fortæller han.

66-årige Kim Kold Bryde fra Aarhus var natten til lørdag involveret i en voldsom busulykke i Tyrkiet. En svensk ældre herre mistede livet, og Kim Kold Bryde og flere andre danske turister kom til skade. Udenrigsministeriet oplyste lørdag, at fire danskere er indlagt Tyrkiet.

Kim Kold Bryde ligger nu i en hospitalsseng i Tyrkiet og fortæller over en smadret telefon til B.T., hvad der skete, og hvordan han har det nu.

»Jeg har det ad helvedes til for at sige det rent ud. Jeg har simpelthen så mange smerter,« siger han og hoster besværet.

Han kan ikke gå, og han har svært ved at trække vejret ordentligt. Han har brækket et ribben og noget i hoften, fortæller han.

Kim Kold Bryde hoster besværet igen og fortæller om de sidste minutter inden ulykken.

Det var midt om natten, da han og hans kone blev hentet af en grå minibus foran deres hotel efter en dejlig uges ferie i Tyrkiet.

Bussen satte kurs mod lufthavnen i Antalya. Kim Kold Bryde og nogle af de andre passagerer bemærkede chaufførens hastighed.

»Jeg kan huske, at han kørte meget stærkt. Der, hvor man måtte køre 50, kørte han nok 100,« fortæller han.

Han bad dog ikke chaufføren sænke farten.

»Vi sad og mumlede lidt om i bussen, at han kørte meget stærkt og over for rødt lys nogle gange. Det gør de jo nogle gange hernede,« siger han.

De tyrkiske myndigheder har endnu ikke oplyst noget om årsagen til ulykken, og det er derfor uvist, om det kan skyldes chaufførens hastighed eller andre forhold.

Heller ikke rejseselskabet Detur, der arrangerede rejsen og transporten til og fra lufthavnen, har oplysninger om, hvad der kan have forårsaget ulykken, og ønsker »ikke at spekulere i årsagen«, lyder det i et skriftligt svar fra rejseselskabet.

Under busturen faldt Kim Kold bryde halvt i søvn. Det er det sidste, han kan huske fra turen.

Få kilometer før de nåede lufthavnen, forulykkede bussen. Ud fra billeder fra ulykkesstedet ligner det, at bussen bragede ind i et autoværn og en høj pæl.

Alvorlig busulykke i Tyrkiet natten til lørdag: 11 danskere involveret - flere bragt til hospitalet. Foto: IHA agency via AP Vis mere Alvorlig busulykke i Tyrkiet natten til lørdag: 11 danskere involveret - flere bragt til hospitalet. Foto: IHA agency via AP

Kim Kold Bryde vågnede på hospitalet og fik at vide, at han havde været ude for en ulykke.

Han kunne høre en dame inde ved siden af, og han spurgte, om det var hans kone. Det var det ikke. Men hun var i live og lå på et andet hospital, fik han at vide.

Det er et mirakel, at hun er i live, for hun havde først sat sig på en anden plads i minibussen, da de steg ind. Den plads, som den nu afdøde svenske mand endte med at sidde på.

»Det er frygteligt, at han er død. Det kunne have været min kone,« siger han.

Kim Kold Brydes kone er 'sluppet' med brækkede ribben og ryghvirvler og en hasteoperation i fingeren. Hverken han selv eller konen kan gå, og de ligger ikke på det samme hospital endnu, men Kim Kold Bryde er taknemmelig for, at de begge er i live.

»Vi var heldige, hvis man kan sige det,« siger han.