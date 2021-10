Anna Genfeldt har nøje udvalgt sig en plaid, en dyne og et tykt tæppe. Klar ligger også et par uldsokker og en stor jakke.

»Jeg forbereder mig til vinteren og til, at det bliver rigtigt koldt. Man kan blive helt deprimeret over, at det skal være sådan her,« siger hun.

Den 63-årige norske kvinde har valgt at tage den voldsomme konsekvens at slukke helt for almindelige hverdagsgoder som varme og lys for at skrue ned for den strømregning, der i det seneste stykke tid har truet med himmelflugt.

Ligesom i Danmark er elpriserne også steget voldsomt i Norge, og det kan være svært at få råd til, når man som Anna Genfeldt i knap otte år har været plaget af en rygskade, der har gjort det umuligt at fortsætte som sygeplejer. Det har hun også fortalt til norske Dagbladet.

I sin lejlighed i Oslo har hun derfor ikke kun planlagt, hvordan hun skal sove med flere varmende lag omkring sig, når sneen og temperaturen for alvor begynder at falde i de – på flere måder – endnu mørkere tider forude.

Hun sidder allerede ofte i mørke, når sollyset er forsvundet udenfor. Hun lader også lyset være slukket, når hun skal på toilettet, og har skruet ned for antallet af varme bade. Og i køkkenet lader den 63-årige kvinde eftervarmen gøre det sidste arbejde, både i gryderne og i ovnen, som hun afslutningsvist også lader stå åben for at lade varmen sprede sig ud i den lille toværelseslejlighed på 45 kvadratmeter.

Kun fryser og køleskab er altid tændt. Og tv'et.

»Den eneste luksus, jeg har, er at se tv, og det giver jo også lidt lys. Og samtidig giver det også lidt selskab, når nu jeg bor alene, så det er på en måde dobbelt op at tænde for tv'et i stedet for at tænde lyset,« konstaterer Anna Genfeldt.

63-årige Anna Genfeldt under de tre lag tæpper og dyner i sin stue. Foto: Nina Hansen/Dagbladet Vis mere 63-årige Anna Genfeldt under de tre lag tæpper og dyner i sin stue. Foto: Nina Hansen/Dagbladet

Lige nu betaler Anna Genfeldt lige over 400 norske (cirka 300 danske kroner) kroner for strøm om måneden, og hun slår fast, at smertegrænsen ligger på 1.000 norske kroner (cirka 750 danske kroner) i månedligt forbrug.

»Hvis det bliver dyrere, har jeg ikke råd til at betale, og så må jeg måske prøve at skære fryseren fra og måske endnu mere. Engang, hvor jeg var på ferie, bemærkede jeg, hvor meget bare fryseren og køleskabet brugte hver dag, mens jeg var væk og ikke andet var tændt,« siger hun:

»Det kan muligvis ende med, at jeg ikke længere laver mad herhjemme og kun spiser brød eller andet, som man ikke behøver at bruge strøm på. Men jeg er vel i virkeligheden allerede nær smertegrænsen, når det kommer til at skære ting bort.«

Hun overvejer også, om hun skal opsøge socialkontoret, hvis ikke penge rækker i fremtiden. Og hun frygter, at hun skal sælge den lille lejlighed, som hun tidligere har formået at betale ud, hvis elregningerne bliver helt uoverskuelige.

Frygter du konsekvenserne af stigningerne i elpriser?

Indtil videre håber Anna Genfeldt dog på, at alle de strømbesparende tiltag, hun er ved at lægge ned over sit liv, kan være nok.

Imens holder hun skarpt øje med vejrudsigten. Og stiller sig selv og tv-skærmen nogle spørgsmål, hun aldrig før har tænkt over: Er der sne på vej? Kommer der regn, meget regn, så de norske vandreservoirer kan blive fyldt op, hvilket vil være med til at sænke prisen på strøm?

»Ellers må man jo finde på andre løsninger, når man er fattig og ikke har så mange penge,« som den norske kvinde siger:

»Og forhåbentlig er det bare i år og ikke hvert år fremover, at priserne er så høje, for ellers ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre.«