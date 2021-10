Fredag skulle Janni Frost være fløjet hjem fra Kreta med flyselskabet Great Dane Airlines. Nu er hun uvidende om, hvordan hun præcist kommer hjem.

»Vi håber og tror da, at vi kommer hjem til tiden.«

Sammen med sin mand er hun på en uges ferie på middelhavsøen. Helt som planlagt fløj de sydpå med Great Dane Airlines, men på grund af flyselskabets konkursbegæring mandag bliver hjemturen ikke helt som planlagt.

»Vi så først i nyhederne, at selskabet var gået konkurs.«

»Omkring en halv time senere fik vi så en sms fra Bravo Tours om. De skrev, at flyselskabet var gået konkurs, og vi ville høre noget hurtigst muligt, og at de vil finde nogle løsninger til os. Så vi er rimelig fortrøstningsfulde,« siger Janni, der til dagligt bor i Aalborg.

Janni og hendes mand har nemlig bestilt ferien gennem rejseselskabet Bravo Tours.

Siden mandag har rejsebureauet haft travlt med at finde alternative rejser til deres kunder.

»Det er en kæmpestor opgave, men vi tror på, at det kan løses. Vi finder alternative selskaber i afrejserækkefølge og kontakter vores gæster så hurtigt, vi kan,« siger Sidsel Nordestgaard, presseansvarlig fra Bravo Tours til TV 2 Nord.

Janni fortæller, at Bravo Tours har informeret, at hjemrejsen højst sandsynligt bliver samme tidspunkt, som det oprindeligt skulle have været.

Det er det, Janni forholder sig til.

»Vi er ikke i panik, og vi tager det meget stille og roligt. Vi er hernede, vejret er godt, og vi har det fint,« siger Janni fra 26 graders varme på Kreta.

Ifølge planen, som lige nu er mere uvis, flyver Janni og hendes mand hjem fredag formiddag.

Great Dane Airlines kastede håndklædet i ringen sent mandag eftermiddag. Corona og den efterfølgende luftfartskrise endte med at blive afgørende:

»Pandemien ødelagde alt. Vi er stoppet op og kommet lidt i gang, og nu er det endt op med, at vi er i en vintersæson. De næste seks måneder vil vi tabe 5 millioner om måneden, og så var det bedre at lukke nu,« sagde indehaver af selskabet Eigild B. Christensen til B.T. og fortsatte:

»Vi skal til at finde ud af, hvad der skal ske nu. Vi har tabt 80-100 millioner. Det vigtigste er at få lukket det meste ned. Flyene er mit problem, for de er leaset hos mig. Det er dårlig timing, men nogle gange er man nødt til at være fornuftig og sige, at nu kommer vi ikke videre.«