Det »største krak i verdenshistorien« kan angiveligt vente lige rundt om hjørnet.

Faktisk kan det ramme allerede her i oktober – og det vil gå ud over priserne på blandt andet aktier, guld, sølv og bitcoins.

Det spår den amerikanske mangemillionær, forretningsmand og forfatter Robert Kiyosaki i et interview med mediet Kitco, der siden er blevet citeret i flere andre medier. Herunder britiske Independent og norske Børsen.

Ifølge den amerikanske investor, der menes at være god for omkring 100 millioner dollar, har en række faktorer på det seneste ført frem til det fremtidige krak:

»Det bliver det største krak i verdenshistorien. Vi har aldrig haft så meget oppumpet gæld. Gæld er det største problem af dem alle,« siger han til mediet og tilføjer:

»Ratioen af gæld holdt op mod bruttonationalproduktet er ude af sync. Så når det kommer ned, kommer det til at trække alt ned sammen med det, og det er dér, jeg kommer til at købe mere guld, sølv og bitcoins.«

I interviewet forklarer han dog, at han spår, at markedet vil rette sig op igen bagefter, ligesom priserne igen vil stige.

Ifølge Robert Kiyosaki, der også har udgivet økonomiske selvhjælpsbøger, vil det samtidig være en god mulighed for andre til at købe – i hvert fald inden for nogle bestemte områder. Blandt andet inden for guld, sølv og bitcoins.

Til norske Børsen forklarer Olav Chen, der er leder af allokering og globale renter i finanskoncernen Storebrand Asset Management, at han mener, at den amerikanske rigmand »maler fanden på væggen«.

Dog deler han en smule af Kiyosakis bekymring – men ikke i lige så stor grad:

»Vi tror ikke nødvendigvis på så dramatiske konsekvenser, som han ser for sig. Jeg tror, det fører til øget ulighed, ikke kollaps,« siger han til det norske erhvervsmedie og forklarer, at han tror, den amerikanske forretningsmand mere er ude efter at sælge flere bøger.