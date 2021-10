Den var den 68-årige milliardær Dan Petrescu, der sad ved styrepinden af det lille fly, der søndag styrtede ned i Milano.

Det skriver flere medier i Rumænien og Italien mandag.

Alle otte ombordværende på det lille Pilatus PC-1-fly døde, da det ramte en bygning i San Donato, en forstad til den italienske storby.

Ombord var også den rumænske rigmands 65-årige hustru og 30-årige søn, og det lille selskab var alle på vej til Sardinien efter at være lettet fra Milano-lufthavnen Linate bare få minutter tidligere.

Brandfolk kæmper med at slukke ilden. Foto: Daniel Dal Zennaro

Søndag var der intet nyt om identiteten på de omkomne, men de skulle altså mandag være blevet identificeret. Der er også flere meldinger om, at der skulle været et spædbarn blandt ofrene for ulykken. Med var også to besætningsmedlemmer.

Dan Petrescu bliver betegnet som en af de rigeste mænd i Rumænien, hvor han også kaldes 'skyggemilliardæren', fordi han har holdt sig væk fra offentlighedens søgelys. Derfor er der også en vis usikkerhed omkring hans egentlig formue, der opgives til at være mellem 1-3 milliarder euro, altså mellem 7 og 21 milliarder kroner.

Formuen skulle være skabt ved opkøb af ejendomme, men han ejede også entreprenørvirksomheder og supermarkeder.

Da det lille privatfly ramte den tomme kontorbygning San Donato, brød alt hurtigt i brand, og det samme gjorde en stribe biler parkeret på gaden.

Ingen indbyggere i området kom dog til skade i forbindelse med ulykken.

»Jeg hørte lyden af et fly over mig. Det lød som om, at motorerne blev slukket,« siger den lokale mand Giuseppe til nyhedsbureauet Reuters:

»Så hørte jeg en høj eksplosion, og vinduerne i vores hus rystede, så jeg åbnede dem og så en stor røgsky.«

Ulykken skal nu undersøges af de italienske myndigheder. Det vides endnu ikke, hvorfor den skete.