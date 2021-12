Et ægtepar fra Indiana fik sig noget af en overraskelse, da de ved et tilfælde faldt over en efterlysning af en 52-årig mand på Facebook.

Det viste sig nemlig at være en mand, som parret Katie Book og Craig King midlertidigt havde givet husly til.

Men hvad de bare ikke vidste var, at han havde påkørt og dræbt en 11-årig dreng i en trafikulykke, hvorefter han var flygtet fra stedet.

Det skriver mediet Insider.

På Facebook bad politiet derfor offentligheden om hjælp til at finde den mistænkte, og lynhurtigt kunne ægteparret konstatere, at der var tale om John Killough, som de havde boende.

Den efterlyste mand var dukket op i ægteparrets hjem fredag, hvor han spurgte om, de kunne give ham midlertidigt husly.

Det gik parret med til, da de mente, han var ven af en bekendt.

»Vi lod ham komme ind for at få varmen, og vi gav ham mad, og lod ham gå i bad,« siger Katie Book, der desuden fortæller, at manden virkede en anelse nervøs.

Da parret faldt over opslaget, kontaktede de derfor hurtigt politiet, og John Killough blev anholdt på Katie Book og Craig Kings adresse, som lå omkring 24 kilometer fra ulykkesstedet.

Her blev John Killogh sigtet for uagtsomt manddrab, for at flygte fra ulykkesstedet, og så fandt de desuden ud af, at han var i besiddelse af metamfetamin.