Mandag har København og Frederiksberg passeret en trist milepæl i dansk coronasammenhæng.

Begge kommuner har som de første af landets 98 kommuner passeret mere end 2.000 smittede pr. 100.000 indbyggere på én uge – det man kalder incidenstal.

Københavns Kommune har mandag et incidenstal på 2.111 som følge af 13.422 smittetilfælde de sidste syv dage.

»Vi har godt vidst, at det ville nå så højt. Smitten stiger og stiger i København, og vi ved, at omikron er mere udbredt i hovedstadsområdet end i resten af landet,« siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) til B.T.

Positivprocenten er desuden skyhøj i København. Helt præcis ligger den på 9,44 procent de seneste syv dage, hvor cirka 22 procent af københavnerne er blevet testet, viser tal fra Statens Serum Institut.

»Vi frygter, at vi mellem jul og nytår kommer til at se en fortsat meget stor stigning, og at de yngre aldersgrupper kommer til at smitte de ældre, som er mere sårbare,« siger Sisse Marie Welling.

Siden søndag er der i Københavns Kommune konstateret 2.199 nye smittetilfælde. Det er lidt lavere end i fredags, hvor tallet var 2.612 nysmittede på et døgn.

»Vi har haft et lavere smittetal over weekenden, men det er mere et udtryk for, at det er sindssygt svært for dem med symptomer eller smittemistanke at få fat i en pcr-testtid, som situationen er nu,« siger Sisse Marie Welling.

Da B.T. talte med hende torsdag i sidste uge, appellerede hun til, at sundhedsmyndighederne skruer op for testkapaciteten i hovedstaden. Et opråb, der skal ses i lyset af, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man kun anvender pcr-test, hvis man har symptomer på covid-19.

Lige nu er der tre store pcr-teststeder i København, hvis man også medregner lufthavnens testcenter. Og dertil er der to mindre pcr-teststeder på henholdsvis Amager og på Frederiksberg samt cirka ti kvikteststeder rundt om byen.

Men det er for lidt, mener Sisse Marie Welling.

»Min klare appel er, at man i København får nemmere adgang til at lade sig teste. Vores positivprocent er tårnhøj, og det tyder på, at der desværre er mange, der går rundt uden at vide, de er smittet, og dermed bringer smitten videre ude i samfundet,« sagde Sisse Marie Welling, der mandag fastholder sin appel om flere testmuligheder.

Her finder du testcentre i København Store pcr-teststeder: København N, Vingelodden 6

Lufthavnen, Ellerhammersvej 26

Valby, Værkstedsvej 56

Mindre pcr-teststeder: Amager, Sundholmsvej 22

Frederiksberg, Roskildevej 36

Kvikteststeder: Ofelia Plads, Kvæsthusbroen

Frue Plads, Kbh K

Rådhuspladsen, Kbh K

Forum, Frederiksberg

Fælledparken, Kbh Ø

Frederiksberg v. Frederiksberg Centeret

Birkedommervej, Kbh NV

Fields, Kbh S

Brønshøj, Bystævnevej

Kilde: Region Hovedstaden og Copenhagen Medical

Adspurgt om, hvilket råd hun vil give borgerne, som står over for at skulle gå på juleferie lige om lidt, svarer hun.

»Mit råd er, at man tænker sig om. Man bør prioritere, hvem man fysisk ser frem mod nytår. Hvis man gerne vil se sine gamle bedsteforældre i juleferien, så skal man måske lade være med at tage ud med vennerne inden da.«

»Jeg ved godt, det er surt, og at vi har været igennem det her længe. Men smittetallet er skyhøjt mellem de 20-29-årige i København. Det er kun gået lodret opad i den aldersgruppe i den forgangne tid,« lyder det fra sundheds- og omsorgsborgmesteren.

Ifølge hende er der sket en del smitte fra skolebørn til deres forældre, og aldersgruppen med de 40-69-årige er blandt de mest ramte.

»Hvis man ikke har fået det sidste stik, så se at få det. Der er stort set ingen ventetid på vaccination lige nu i hovedstaden. Så er man så godt beskyttet, som man overhovedet kan være, hvis man løber ind i corona. Og det er der noget større risiko for i København sammenlignet med andre steder i landet,« siger Sisse Marie Welling.

Der er det seneste døgn registreret 10.439 nye tilfælde med coronavirus i Danmark. København og Frederiksberg udgør altså cirka en fjerdedel af smitten i Danmark.

Med et incidenstal på 2.184 har Frederiksberg dog overhalet København som den kommune, hvor smitten er størst.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark, har 17,8 procent af indbyggerne i Københavns Kommune statistisk set haft covid-19.

For Frederiksberg Kommune er det 16,6 procent af indbyggerne.

København har den tiendelaveste vaccinetilslutning blandt landets kommuner.

77,3 procent af københavnerne har fået første stik, 73,6 procent har fået andet stik, 27,3 procent har fået tredje stik.

Til sammenligning er det på landsplan 80,9 procent af danskerne, der har fået første stik, mens 76,7 procent har fået andet stik. 34,7 procent har fået tredje stik.