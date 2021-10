Vent med at opdatere.

Sådan lyder advarslen nu til pc-brugere i forhold til de nyeste opdateringer til det ellers helt nye styresystem Windows 11.

Advarslen er rettet mod de pc'er, der har en såkaldt AMD-processor. Det skriver Techpowerup.com.

For det har vist sig, at computere med de pågældende processorer arbejder langsommere med det nye styresystem fra Microsoft, der kom 5. oktober. Og da der i sidste uge kom en opdatering til Windows 11, betød det kun, at computere med AMD-processorer blev endnu langsommere.

Men der er hjælp på vej. I næste uge.

Fra 19. oktober vil være en opdatering klar via Windows Update, mens AMD 21. oktober har et fix klar via en driveropdatering.

Der har ifølge norske Dinside.no også være andre småproblemer med Windows 11, efter at det blev lanceret i sidste uge.

Det har blandt andet vist sig, at den indbyggede søgefunktion i startmenuen ikke har virket, mens startmenuen i andre tilfælde slet ikke har fungeret.