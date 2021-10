Søgemaskinegiganten Google har udsendt en advarsel til alle sine brugere.

For på grund af det seneste hackerangreb, som virksomheden har været udsat for, så skal man opdatere sin browser hurtigst muligt.

Det skriver flere medier heriblandt News.com.au og The Sun.

Dermed råder Googles trusselsanalysegruppe sine 2,6 milliarder brugere til at opdatere browseren, da hackerne har skabt misdannet kodesignature, der ville blive betragtet som gyldige af Windows, men ikke kunne registreres af OpenSS-kode, der blev brugt af Googles sikkerhedsscannere.

FILE PHOTO: Google app is seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Beskrevet som riskware viser OpenSUpdater annoncer i ofrenes browsere og installerer derefter uønskede programmer på deres pc'er.

De fleste af de målrettede ofre for OpenSUpdater-angreb er brugere i USA, der er tilbøjelige til at downloade spil via annoncer og hjemmesider.

Google har de seneste år brugt mange ressourcer på at forbedre brugernes sikkerhed midt i en global stigning i onlinesvindel og phishing-kampagner.

Tidligere i oktober meddelte firmaet, at det snart vil kræves, at forbrugere skal bruge en ny, men mere sikker måde at logge ind på deres konti.

Den kommende fornyet sikkerhed vil være i form af en totrins-godkendelse, som tilføjer et andet trin til loginprocessen, og den vil blive rullet ud i slutningen af ​​2021.