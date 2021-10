Det var i sidste ende jagten på en Kalashnikov Riffel, der satte en stopper for fem mulige Islamisk Stat-medlemmers forsøg på at planlægge et terrorangreb. Nu er de anholdt af spansk politi.

I december 2020 begyndte den såkaldte Operation ARBAC. Her opsporede det spanske politi for første gang et medlem af Islamisk Stat, der ankom til Spanien.

Det skriver Europol i en pressemeddelelse.

Allerede i januar i år blev den nyankomne mand fra Algeriet og to andre anholdt af det spanske politi i Barcelona – mistænkt for at planlægge et terrorangreb.

De tre medlemmer blev senere sat i forbindelse med en person, der går under navnet »Sheikh« fra Algeriet.

»Sheikh« var allerede kendt af myndighederne, da han tidligere blev anholdt i Tyrkiet i 2016. Siden har han rejst i flere lande som Malaysia, Tanzania og Algeriet.

Ifølge Europol er »Sheikh« mistænkt for at være leder af den terrorcelle, som de øvrige anholdte er en del af.

»Sheikh« ankom til Spanien nogle måneder senere end de andre i marts. Her valgte man at overvåge den mulige leder.

Overvågningen førte til, at det spanske politi i samarbejde med Europol kunne identificere en gruppe stærkt radikaliserede unge fra Algeriet i både Barcelona og Madrid.

Politiet slog til 11. oktober. Det skriver Spanish News Today.

En gruppe af medlemmer af terrorcellen var ved at anskaffe sig en Kalashnkov Riffel, før de blev anholdt.

Herefter fandt politiet mere ammunition og store macheter i de anholdtes hjem.

Bevismaterialet fra operationen bliver nu analyseret for at gøre det muligt at identificere flere spor til videre efterforskning.