Adoptivforældrene til en forsvundet 6-årig pige fra Hawaii er blevet anholdt og mistænkt for mord – måneder efter at have meldt hende savnet. De havde sidst set hende i hendes soveværelse aftenen før, lød anmeldelsen.

Isaac og Lehua Kalua blev anholdt onsdag under en politirazzia, der også involverede FBI, skriver New York Post.

Parret havde adopteret 6-årige ​​Isabella Kalua i januar 2021, og allerede i september meldte de hende savnet. Politiet har endnu ikke fundet datterens lig, men de mener altså, at forældrene har slået hende ihjel.

Intet overvågning fra området, hvor parret boede med adoptivdatteren, bekræfter deres historie om, at ​​Isabella Kalua skulle have forladt hjemmet midt om natten.

»Desværre blev det, der begyndte som en eftersøgning efter en forsvundet pige, til en mordefterforskning med fokus på Kaluas-parret,« fortalte Honolulus midlertidige politichef, Rade Vanic, der også understreger, at alle beviser tyder på, at det er de to forældre, der har slået pigen ihjel.

Politiet fortæller, at man kort før anholdelsen fandt et afgørende spor i sagen. Man ønsker ikke at fortælle, hvilket spor det drejer sig om.

Samtidig vil politiet heller ikke fortælle, hvorfor man har valgt at sætte navn på det mistænkte par.

Isaac og Lehua Kalua nægter sig skyldig.