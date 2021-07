En overvældende følelse af glæde og lykkerus blev lynhurtigt forvandlet til regulær smerte for en nygift amerikansk brud.

Bruden, der hedder Julie Benn, var nemlig så uheldig, at hun brækkede sit ben midt under sin brudevals, hvor venner og familie ellers stod i rundkreds for at hylde kærligheden mellem det nygifte par.

Det skriver People, som blev bekendt med den uheldige historie, fordi der begyndte at florere en video af episoden på sociale medier.

I videoen, som kan ses i playeren øverst oppe, kan man se Julie Benn danse rundt med sin nye ægtemand, Paul Richter, men da hun bøjer sig bagover, siger hendes ene ben slet og ret 'knæk'.

Videoen viser efterfølgende, hvordan Julie Benns ægtemand må hjælpe hende med at humpe væk fra dansegulvet i smerte, hvorefter videoen klipper til hospitalet, hvor man kan se den nygifte brud i en kørestol og med gips på benet.

Ifølge det amerikanske medie blev Julie Benn og Paul Richter – efter gentagne udsættelser som følge af coronapandemien – gift 3. juli i Philadelphia, USA.

Da parret skulle danse deres første dans som mand og kone, tog gommens søster sin telefon frem for at filme den smukke stund, som altså endte i et mareridt.

»Jeg skreg af smerte,« siger Julie Benn til People.

»De forsøgte at holde mit knæ på plads ved at støtte rundt om det, men det var en skærende og voldsom smerte,« fortsætter hun og fortæller, at hun kun én gang før har brækket noget, og det var, da hun var barn.

Ifølge Julie Benn fik hun smertestillende piller på hospitalet, hvorefter hendes ben blev sat på plads.

Hun blev udskrevet samme aften og besluttede at tage tilbage til bryllupsfesten, da hun og hendes nye mand havde insisteret på, at gæsterne blev og festede videre.

»Jeg følte mig lidt som en professionel atlet, da jeg kom tilbage,« griner Julie Benn, der skal have sit ben i gips i mellem 4-6 uger.



»Da jeg kom ud af bilen, tog alle billeder af mig, og jeg tænker, at det må være sådan, at kendte atleter har det,« fortsætter hun.