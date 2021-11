Cambodjansk politi har i torsdags reddet hele 99 thailændere, der var blevet narret og tvunget til at arbejde illegalt i Cambodjas hovedstad, Phnom Penh.

Dér blev de holdt fanget i en treetagers bygning af en kinesisk bande.

Redningsoperationen blev udført af de cambodjanske myndigheder i samarbejde med thailandsk politi og Den Kongelige Thailandske Ambassade.

De begyndte operationen med at omringe den bygning, der var bevogtet af omkring 50 kinesere. Det skriver avisen Bangkok Post.

Denne thailandske arbejder er blevet slået af den kinesiske bande i Cambodjas hovedstad, Phnom Penh. Foto: Politiet

Det lykkedes politiet af anholde 40 af dem – og at redde alle thailændere fra bygningen klokken fem om morgenen torsdag.

Alle thailændere blev straks sendt tilbage til deres hjemland, hvor de skal i karantæne i 14 dage, før de kan tage hjem til deres familie.

Befrielsen blev sat i værk, efter at de thailandske myndigheder sendte en gruppe til Cambodja, for at finde den bygning, hvor de mange arbejdere blev holdt fanget.

En kilde fortæller, at de fleste var blevet narret at andre thaier, der rekrutterede folk til godt betalte job. De blev sat til at ringe til andre thaier, for at overtale dem til at investere penge i en falsk låneforretning.

Et offer fortalte politiet, at han havde hørt on jobbene via Facebook.

En gruppe menneskesmuglere transporterede ofrene fra grænsen til Thailand til Phnom Penh med minibusser. Når de nåede frem til bygningen, blev de låst inde og tvunget til at underskrive en kontrakt.

Ofrene fik kun løn den første måned. Dem som ikke ville arbejde, fik håndjern på og blev slået, eller fik intet mad i to dage, sagde et anden offer.

Alle blev de tvunget til at lokke andre thailændere til at arbejde for den samme arbejdsgiver.

Det var meningen, at hvert offer skulle lave mellem en og to millioner bath (200.000 til 400.000 danske kroner) om måneden.

Dem, som ikke kunne nå det mål, fik tæsk – nogle blev endda bortført, eller de blev solgt til andre bander.

Ifølge Bangkok Post er 109 thailændere tidligere blevet reddet fra nogle tilsvarende omstændigheder i Cambodja. Disse arbejdere siger, at de blev narret til falske job – og at de blev holdt under slavelignende forhold. Deres familier i Thailand blev afkrævet løsepenge.

Politiet mener, at der kan være hundredvis af ofre i Cambodja, og de håber, at razziaen kan bane vejen for lignende sager,

Det thailandske politi har tidligere advaret om at søge velbetalte job udenlands. Thaierne skal i det mindste tjekke hos det thailandske arbejdsministerium, så de ikke falder i hænderne på menneskesmuglere.