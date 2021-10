Den globale forsyningskrise vokser sig større og større, og der er ingen tegn på, at det er ved at vende.

Ifølge CNN Business står der for eksempel hvad der svarer til 200.000 containere på 62 containerskibe. De er strandet ved den sydcalifornske kyst.

I disse containere er der alle de forbrugsgoder, som mange drømmer om at møde synet af juleaften.

Tøj, sko, møbler, legetøj, elektronik, køkkenredskaber.

Der er også materialer, der skal bruges i produktionen af eksempelvis elektronik og biler.

Men det er ikke sikkert, at de når frem til forbrugeren i tide, før træet skal pyntes og pakkerne puttes herunder.

Den gennemsnitlige ventetid før skibe kan ligge an i en havn er i øjeblikket 10 dage. Herefter skal skibene tømmes for containere, og så kan der gå yderligere en uge, før det næste transportmiddel er klar til at fragte varerne videre.

»Det er som at have 10 motorvejsbaner med tung trafik, der skal skæres ned til det halve,« har Gene Seroka, der er administrerende direktør i havnen, sagt til CNN.

Dusinvis af containerskibe ligger for anker, mens de venter på adgang til havnen Long Beach i Californien. Foto: MARIO TAMA Vis mere Dusinvis af containerskibe ligger for anker, mens de venter på adgang til havnen Long Beach i Californien. Foto: MARIO TAMA

Ventetiderne vokser. Og det er problematisk, da op mod hele 40 procent af containere, der kommer ind i USA, kommer ind gennem de to havne i den sydlige del af Californien.

Selvom det er på den anden side af Atlanten, så påvirker det også de danske forsyningskæder, da 5,7 procent af de varer vi importerer, kommer fra USA.

Problemet er også et globalt anliggende, så om du bestiller varer, der har tråde til fjernøsten eller Midtvesten, kan du godt forvente lang leveringstid.

Den stigende efterspørgsel blandt forbrugere, et efterslæb af restriktioner i logistikken, mangel på råvarer og en generel mangel på ledig plads på transportmidler samt mangel på chauffører er blandt årsagerne til den globale forsyningskæde.

Det hele er smeltet sammen på samme tid.

Og med den skæve balance mellem udbud og efterspørgsel, risikerer inflationen også at løbe løbsk, så de generelle priser eksploderer.

Det kan med andre ord blive en både dyr og hektisk julegavejagt i år.