Erik Sviatchenko var en eftertragtet herre i sommer, og det kan nu give et gevaldigt løft på lønsedlen for FC Midtjylland-anføreren.

For der var udsigt til en bugnende bankkonto, da kroatiske Dinamo Zagreb bød omkring 18 millioner kroner for Erik Sviatchenko – og med en treårig aftale viftede med en markant lønstigning.

FC Midtjylland afviste tilbuddet, og derfor arbejdes der nu ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' på at lave en ny og mere økonomisk attraktiv aftale mellem den midtjyske klub og Sviatchenko.

Der forventes at komme endnu mere i FCM-anførerens lønningspose som kompensation for, at han ikke fik lov at tage til Kroatien og Dinamo Zagreb.

I så fald bliver det et lønhop helt til toppen af Superligaens lønhierarki på tværs af samtlige klubber.

Og det er planen, at sponsorerne i det midtjyske skal hjælpe til med at holde den vigtige FCM-mand glad og tilfreds med en ny kongeløn.

Selv sagde Erik Sviatchenko for nylig i et interview med Discovery, at han 'er blevet kompenseret enormt godt af FC Midtjylland', og derfor altså efter lang tids udlængsel godt kunne se sig selv blive i klubben til 2024.

Allerede i sommeren 2020, da FC Midtjylland afviste Trabzonspor, blev Erik Sviatchenko belønnet med en ny kontrakt med flere lønkroner. Og nu er det altså på tegnebrættet endnu engang.