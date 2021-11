En optur, som ender som en ærgerlig fuser.

Erik Sviatchenko kunne se frem til at komme tilbage i Kasper Hjulmands landsholdsvarme.

Men på grund af en skade har midterforsvareren måttet takke nej til at blive efterudtaget til A-landsholdet, som har været ramt af afbud frem mod landskampene mod Færøerne og Skotland.

Ifølge B.T.s oplysninger er det en mindre overbelastningsskade i lysken, som forhindrer FC Midtjylland-anføreren i at møde ind i landsholdslejren.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

30-årige Sviatchenko skulle være stødt til Kasper Hjulmands landsholdstrup efter fredagens VM-kvalifikationskamp i Parken mod Færøerne, så han kunne indgå i forberedelserne frem mod den sidste VM-kvalkamp mod Skotland mandag.

Det er noget af en bet for Superliga-profilen Erik Sviatchenko, som senest var udtaget til landsholdet for et år siden, hvor landsholdet var hårdt ramt af corona.

Midterforsvarerens seneste optræden i rødt og hvidt er dog tilbage i 2016. Sviatchenko står noteret for i alt fem landskampe.

Kasper Hjulmands mandskab har i denne uges landsholdssamling været ramt af en byge af skader og afbud.

Senest onsdag, hvor midterforsvareren Joachim Andersen måtte udgå af landsholdstruppen med en mindre skade.

Han blev erstattet af Brøndby-anfører Andreas Maxsø.

Tidligere har både Pierre-Emile Højbjerg, Robert Skov, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard og Mathias Jensen meldt fra på grund af skader og sygdom.