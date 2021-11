Forrygende. Formidabelt. Fantastisk.

Danmark er godt nok et meget lille land i en meget stor verden, men det skulle man ikke tro, hvis man ser på det væld af danske sportsudøvere, der i løbet af året har markeret sig på den internationale scene og skabt minder for sportsfans overalt i landet.

2021 blev nemlig på alle måder et ekstraordinært sportsår, og derfor skal B.T. Guld – som altid – uddeles igen.

Siden 1930 er den yderst prestigefyldte sportspris blevet uddelt. Traditionen tro kæmper 10 indstillede kandidater om prisen, som udmærker sig ved at være sportens egen pris, fordi det er atleterne selv, der afgør, hvem der skal vinde B.T. Guld – en pris, der uddeles 8. januar i forbindelse med DRs sportgalla ‘Sport 2021’.

Men i år gør vi det hele lidt anderledes.

Som noget nyt kan du nemlig være med til at afgøre, hvem der skal vinde B.T. Guld 2021, ligesom du kan vinde en helt særlig præmie.

B.T.s sportsredaktion har udvalgt 20 kandidater, der på hver deres måde har opnået store resultater i løbet af året, og nu er det op til dig at vælge, hvem der skal på den endelige liste.

Så hvis du vil være sikker på, at din favorit er blandt de 10 indstillede, der dermed kan vinde sportens egen pris, så er det med at få stemt!

Herunder kan du se, hvem de 20 kandidater til B.T. Guld 2021 er. Du har indtil 15/12/2021 til at stemme. Herefter bliver feltet snævret ind til de 10 indstillede, som en jury bestående af 40 aktive atleter skal stemme imellem.

Vi sætter 2 billetter til SPORT 2021 i Herning den 8/1/2022 på højkant til 5 heldige B.T. læsere.

For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet herunder og give B.T. lov til at sende dig en mail, når der er nye spændende aktiviteter, tilbud og konkurrencer. Du kan læse konkurrencebetingelserne her.