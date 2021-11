I disse dage raser vaccinedebatten i det danske land. Og det gælder også i landsholdslejren.

Forud for VM-kvalifikationskampen mod Færøerne kom det frem, at den nyindkaldte Pione Sisto trådte ind i landsholdslejren uden at være vaccineret.

Det er på trods af, at Kasper Hjulmands klare holdning er, at spillerne bør have fået stikket. Både for at beskytte sig selv og resten af landsholdstruppen.

»Det er ikke sådan, at man ikke kan spille på landsholdet, hvis man ikke er vaccineret, men vi har en holdning, og vi opfordrer til det,« sagde Kasper Hjulmand på et pressemøde, da han blev spurgt ind til den uvaccinerede Pione Sisto.

Men hvilken effekt har det, når en landsholdsspiller og rollemodel for mange ikke lader sig vaccinere? Det har B.T. spurgt professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet Michael Bang Petersen om.

»Vi ved, at det er noget, der påvirker vaccineholdninger når man taler om, at naturlig immunitet og et stærkt immunforsvar er bedre end en vaccine. En rollemodel kan så være med til at legitimere visse synspunkter, der gør det socialt acceptabelt at gøre ligesom vedkommende.«

Hope-projektet er et forskningsprojekt, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen. Og ifølge Michael Bang Petersen har især én ting, som Pione Sisto nævner, stor betydning for offentlighedens og sportsudøveres syn på coronavaccinerne.

Pione Sisto delte nemlig for nylig et billede af fire fodboldspillere, som er faldet om på banen på grund af hjertestop, på sin Instagram-profil. Her følger knap 59.000 mennesker hans hverdag.

Michael Bang Petersen. Foto: Aarhus Universitet Vis mere Michael Bang Petersen. Foto: Aarhus Universitet

»Det kommer tættere og tættere på. Det er fucking skræmmende,« sagde Pione Sisto tidligere på ugen til B.T.

»Vi kan i hvert fald se, at de her hændelser er blevet brugt til at argumentere mod vacciner og gjort til eksempler på skræmmescenarier. Og det kan være stærkt problematisk, hvis for mange personer køber ind på den præmis,« siger Michael Bang Petersen om Sistos SoMe-ageren.

Hos Spillerforeningen og Divisionsforeningen har debatten om vaccinen også fyldt en del. Meldingen hos dem er, at de ikke kan bestemme over deres medlemmer.

»Vi opfordrer til, at man lader sig vaccinere. Men det er også vigtigt at sige, at det jo er ens frie valg. Vores anbefaling er dog klart, at man følger myndighedernes opfordring og lader sig vaccinere,« lyder det fra Michael Sahl Hansen, der er direktør i Spillerforeningen.

Har fodboldspillere et øget ansvar i forhold til at lade sig vaccinere?

Samme budskab er der hos Divisionsforeningen.

»Klubberne har det helt naturligt som en del af deres fokus på sundhed, at det er godt at blive vaccineret. Det generelle indtryk er, at rigtig mange af spillerne er vaccineret,« siger Claus Thomsen, der samtidig fortæller, at de ikke har indtrykket af, at debatten skaber splid i klubberne.

»Vi ser ikke debatten som det store problem indtil videre. Der har ikke været noget i klubberne, hverken til træning, internt og i kampene.«

Selvom Michael Bang Petersen finder det problematisk, at et forbillede som Pione Sisto ikke lader sig vaccinere, så mener han, at der findes større syndere ude i samfundet end fodboldspillere.

»Som udgangspunkt skal vi ikke forvente, at det betyder det helt store (at Pione Sisto og andre fodboldspillere ikke er vaccineret, red.). De udmeldinger fra rollemodeller, kommer ikke til at flytte holdninger i stor grad. Det er der ikke evidens for. Det er politiske ledere og personer med specifik ekspertise, der kan få personer til decideret at skifte holdninger til eksempelvis vacciner.«