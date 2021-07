Der er god grund til, at FCK-spilleren Mohamed Daramy skal følge med i transferrygtestrømmen i øjeblikket. For hans fremtid kan afhænge af den.

B.T. har tidligere kunnet fortælle om stor interesse for den 19-årige dansker fra nogle af Europas største klubber. I det felt lå den italienske gigant AC Milan allerforrest.

Den interesse lever stadig i bedste velgående – men hvis italienerne skal sende en god portion millioner til København, kræver det ifølge 'Transfervinduets' oplysninger, at de får afskippet den norske landsholdsspiller Jens Petter Hauge.

21-årige Hauge, der ligesom Daramy er en driblestærk kantspiller, kom til AC Milan fra norske Bodø/Glimt i efteråret 2020, men allerede nu kan han være fortid. Milan er i intense forhandlinger med den tyske Bundesligaklub Eintracht Frankfurt, der vil have fat i nordmanden.

Falder det skifte på plads, er italienerne klar til at sende et bud afsted på Daramy, der i øjeblikket kan håbe på, at de to parter kan blive enige.

Den anerkendte italienske transferjournalist Fabrizio Romano skriver på Twitter, at Frankfurt har budt omkring syv-otte millioner euro – omkring 52-60 millioner kroner – men det er ikke nok for Milan, der vil have 12 millioner euro – eller 90 millioner kroner – for Hauge.

Det er i øjeblikket forskellen mellem de to parter, men det forventes, at tyskerne vil forsøge at byde igen.

Frankfurt har netop selv handlet i Superligaen, hvor de har købt Brøndbys Jesper Lindstrøm for 52 millioner kroner – så økonomien er bestemt i orden i den tyske traditionsklub.

Daramy startede sin sæson med et brag, da han kom på tavlen i sæsonpremieren mod AaB i Parken. Opgøret endte dog 2-2.

Offensivspilleren var en stor del af det U21-landshold, der røg ud af EM-kvartfinalen mod Tyskland tidligere på året.

Han fik sin debut for FCK i december 2018 og har siden udviklet sig til at være et af Superligaens allervarmeste talenter.

Og nu kan næste skridt være på vej – hvis Hauge-handlen falder på plads.