Nicolai Jørgensen har fået sin fremtid på plads.

B.T. kan afsløre, at han er blevet løsrevet fra Feyenoord og skifter til tyrkiske Kasimpasa på en treårig kontrakt.

Den tyrkiske Istanbul-klub sluttede på en 14.-plads i sidste sæson og har skruet op for ambitionerne, hvorfor klubben ifølge B.T.s oplysninger har haft det store checkhæfte fremme i kampen for at vinde danskerens gunst.

Med et økonomisk lukrativt tilbud fra Kasimpasa er Nicolai Jørgensen gået med til at rive sin kontrakt over med Feyenoord, som han i et interview med B.T. ikke har lagt skjul på, at han var blandt de lønførende i.

Nicolai Jørgensen fortsætter sin karriere i Istanbul. Foto: MAURICE VAN STEEN

Til B.T. fortalte den tidligere FCK-stjerne også, at han og Feyenoord længe har været enige om, at deres veje skulle skilles denne sommer, og han har derfor ikke trænet med førsteholdet i sæsonopstarten.

Onsdag kom det så frem i hollandske Algemeen Dagblad, at den 30-årige dansker er i forhandlinger med en tyrkisk klub, og avisen mente at vide, at der var tale om netop Kasimpasa.

Forhandlingerne er dog gjort færdige, kan B.T. fortælle, og Nicolai Jørgensen har bundet sig til klubben i de næste tre år.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra angriberen, men har ikke fået hul igennem til ham, og hans agent, Hasan Cetinkaya, er også meget kortfattet.



»Ingen kommentar,« siger han.