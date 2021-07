Der går i øjeblikket ikke en dag uden rygter om, at den danske EM-helt Martin Braithwaite er på vej væk fra Barcelona.

Nu bliver det hele skudt ned en gang for alle fra landsholdsspillerens lejr overfor B.T.

»Det hele er bullshit, alle de her historier er falske,« siger Martin Braithwaites agent, Hasan Cetinkaya, der samtidig ikke kan lade være med at grine ad de mange artikler om emnet.

Især det spanske medie Sport har været i offensiven med historier om, at danskeren i denne uge vil blive solgt for 112 millioner kroner, og at han selv har accepteret snart at være fortid i en af verdens største klubber.

Martin Braithwaite nyder ifølge sin agent livet i Barcelona. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Martin Braithwaite nyder ifølge sin agent livet i Barcelona. Foto: JOSEP LAGO

Engelske bejlere som West Ham og Brighton nævnes som meget interesserede, ligesom der også har været skrevet om Valencia, men intet af det har nået det niveau af rygteskriverier, der blev sendt ud fra Sport mandag.

Her blev Wolverhampton kørt helt frem i bussen, og den meget profilerede agent Jorge Mendes, der har tætte bånd til Premier League-klubben, blev blandet ind i billedet.

Ifølge Sport er det Jorge Mendes, Cristiano Ronaldos agent, der arbejder hårdt på at få handlen med Martin Braithwaite til at ske, men den portugisiske mand har ingen indflydelse på Braithwaites fremtid, slår Hasan Cetinkaya fast.

»Jorge Mendes har intet at gøre med Martin Braithwaite, det er også falsk ligesom alle de andre skriverier. Jorge Mendes har ikke spillere i Barcelona, han har spillere (11, red.) i Wolverhampton, han kan fokusere på, så tager jeg mig af mine spillere i Barcelona,« lyder det fra Hasan Cetinkaya, der foruden Martin Braithwaite har Frenkie de Jong i storklubben.

UEFA har registreret Martin Braithwaite til at være den næstmest vellykkede spiller i driblinger ved EM. Vis mere UEFA har registreret Martin Braithwaite til at være den næstmest vellykkede spiller i driblinger ved EM.

»Hvorfor skulle Martin Braithwaite skifte til Wolverhampton, og hvorfor skulle en agent, der ingen spillere i Barcelona har, forsøge at få min spiller til Wolverhampton, selvom jeg godt ved, at Jorge Mendes har gode forbindelser til klubber som Wolverhampton? Det er spild af alles tid,« påpeger Hasan Cetinkaya.

Han er ikke mindst forundret over, at historierne om Martin Braithwaite kommer oven på et EM, hvor landsholdsspilleren med undtagelse af fem minutter fik fuld spilletid under Danmarks fine rejse indtil semifinalen.

»Martin Braithwaite spiller i den største klub i verden, han arbejder med en af de største trænere i verden (Ronald Koeman, red.). Fra dag ét indtil nu er alt gået over al forventning i forhold til spilletid i Barcelona og trivsel i klubben, og han er meget glad. Han var en af de bedste spillere ved EM med nogle utrolige statistikker, og han vil fortsætte i Barcelona,« understreger danskerens agent med henvisning til, at Braithwaite under EM tog andenpladsen for antallet af vellykkede driblinger.

Martin Braithwaite har kontrakt med Barcelona i tre år endnu.