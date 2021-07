En amerikansk kvinde var mildest talt på afveje, da hun onsdag den 7. juli lige pludselig ikke kørte på Highway 99 mere.

I videoen, som det amerikanske medie TMZ bringer, ser man bilen – med kvinden indeni – komme flyvende fra motorvejen ind på en sidevej, der ligger parallelt med Highway 99.

Hændelsen blev fanget af et dash-kamera fra en anden chauffør, der havde en upåklagelig timing og heldigvis kørte få sekunder senere hjemmefra den dag.

Som videoen viser, er bilen utrolig tæt på at ramme ind i køreledningerne, der flugter mellem de to veje.

Familien, der fangede hændelsen på kamera, ringede straks til alarmcentralen, der hurtigt rykkede ud til ulykken.

Kvinden slap mirakuløst fra episoden med livet i behold, og politiet fortæller endda TMZ, at kvinden efter en kort behandling på hospitalet kunne gå derfra med få skrammer.

Politiet fortæller desuden til mediet, at der ikke var alkohol involveret i uheldet.

Et øjenvidende fortæller, at episoden skete, fordi kvinden ikke kunne håndtere et skarpt sving. I stedet kørte hun ligeud, opad en dæmning og herefter på en lille flyvetur.