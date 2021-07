Politiet er mandag aften massivt til stede i Valby omkring Følager, hvor de har fået en anmeldelse om et mistænkeligt forhold.

Efterforskningsleder Anders Løkkegaard Nielsen fortæller til B.T., at politiet har truffet en mand fra årgang 1995, som er blevet udsat for en eller anden form for personfarlig forbrydelse.

»Han er ikke samarbejdsvillig, så vi kan ikke komme til bunds i, hvad der er sket,« lyder det fra efterforskningslederen.

Politiet fortsætter dog med at tale med den unge mand, og efterfølgende vil han blive behandlet af ambulancefolkene.

»Han har nogle skader, men ikke noget, der er hverken akut eller alvorligt,« siger Anders Lykkegaard Nielsen.