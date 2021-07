Den tjekkiske beachvolleyspiller Ondrej Perusic er blevet testet positiv for coronavirus i den olympiske by i den japanske hovedstad Tokyo.

Det er anden gang, at en person fra den tjekkiske OL-delegation testes positiv. Lørdag blev et stabsmedlem konstateret smittet, da vedkommende landede i Japan fra Prag.

Det bekræfter den tjekkiske olympiske komité.

Perusic blev testet positiv om søndagen, oplyser man.

Foto: PHILIP FONG Vis mere Foto: PHILIP FONG

»Han har absolut ingen symptomer, men prøverne har bekræftet, han er smittet. Det er stadig meget nyt, og det udvikler sig løbende. Vi håndterer alle detaljer og selvfølgelig de næste skridt på holdet,« siger Martin Doktor, der er leder for den tjekkiske delegation.

Perusic er nu blevet flyttet til et hotel, hvor han skal isolere sig selv. Det var meningen, at tjekken skulle skyde sin olympiske turnering i gang med holdkammeraten David Schweiner 26. juli, men det er ikke muligt nu på grund af længden af isolationen.

»Lige nu kigger vi på en udskydelse af kampen eller andre muligheder, der tillader drengene at komme ind i turneringen på et senere tidspunkt, men vi bliver klogere omkring det i de kommende dage,« siger Doktor.

Smittetilfældet er ikke det første blandt atleter.

Tidligere er to fodboldspillere samt et stabsmedlem fra Sydafrika også testet positive for coronavirus i OL-byen.

Desuden er flere forbundet med de olympiske lege blevet smittet.

Afviklingen af OL midt i stigende smittetal i Japan og især Tokyo har mødt stor kritik fra den japanske befolkning, men selvom modstanden er stor, lader det til, at legene vil blive afviklet som planlagt.

OL starter på fredag 23. juli og varer indtil 8. august i Tokyo.