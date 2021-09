Et stillads er væltet og har ramt flere biler i Nørresundby som følge af vejret.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Stilladset er væltet ved Vesterbrogade 16 – tæt ved Limfjordsbroen.

Trafikken blev kortvarigt standset på stedet, mens politiet var på vej for at undersøge skaderne.

Politiet er kort før klokken 16.20 nået frem til ulykkesstedet.

Meldingen er, at der er tale om et mindre stillads. Det har ramt to biler.

Ingen er dog kommet til skade, oplyser politiet.

Stilladset er også blevet fjernet fra stedet, og trafikken kører igen.