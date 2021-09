I Sørbymagle i Slagelse er en garage brudt i brand.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I garagen, der ligger på adressen Kirkerupvej 14 i Sørbymagle, står der en række motorcykler, som ikke ser ud til at klare branden.

Dog er der ingen mennesker eller dyr, der er i fare, lyder det fra vagtchef Ole Hald.

Klokken 14.33 fik politiet anmeldelsen om branden, og vagtchefen vurderer derfor, at branden må være under kontrol cirka en time efter.

Men hvorfor flere motorcykler og en garage er endt op i røg og flammer, er endnu uvist:

»Vi har endnu ikke et bud på årsagen til branden,« siger vagtchefen.

Beboere i området skal ikke være bekymrede for røg, men holde sig væk fra området for ikke at genere indsatsen.

Opdateres ...