Fra onsdag vil det igen være muligt at købe en busbillet med kontanter, når du rejser rundt i København.

Det oplyser trafikselskabet Movia i en pressemeddelse.

»Fra i morgen tager vi igen imod kontanter i vores busser, lokaltog og Flextrafik. Det er vi glade for, men vi vil også gerne minde om at holde fast i de gode vaner, og betale digitalt, hvis man kan,« siger Camilla Struckman, der er direktør for Kommerciel og Kunder i Movia.

Med kontanternes tilbagetog i busser og Flextrafik bliver alt, ifølge Movia, som før.

I busserne betyder det, at man som kunde skal være opmærksom på, at buschaufføren alene kan give tilbage op til nærmeste 100 kroner.

Og i flextrafikken tager chaufførerne kun imod lige penge.

Det var netop for at undgå smitte med coronavirus mellem passagerer og chauffører, at Movia sidste år valgte at sløjfe muligheden for at betale med kontanter.

Indtil nu har man i Movias busser derfor siden foråret 2020 selv skullet sørge for at skaffe en billet, inden man gik ombord.