En dødbringende kaninpest har spredt sig til hovedstadsområdet.

Derfor advarer Kaninværnet nu alle kaninejere, og beder dem om at følge deres anbefalinger.

Udbruddet startede i Albertslund for omkring en uge siden og har nu spredt sig til hovedstadsområdet.

»Bliver din kanin smittet kan den dø inden for 48 timer, for der findes nemlig ikke en kur mod pesten,« siger Rasmus Svoldgaard Nielsen, der er formand for Kaninværnet.

Selvom kaninpesten kun er farlig for kaniner, er sygdommen yderst smitsom.

»Vi ser avlere, der mister alle deres kaniner, hvis smitten rammer deres stand,« understreger formanden for Kaninværnet.

Symptomerne på sygdommen er feber, manglende appetit og øjenbetændelse.

»Hvis din kanin oplever disse symptomer, bør du straks kontakte dyrlægen,« opfordrer formanden for Kaninværnet.

For at mindske risikoen for at din kanin bliver smittet, bør du undgå sammenblanding af kaniner, brug af andre kaniners seeler eller andet udstyr. Men der er ingen garanti.

»Din kanin kan blive smittet, selvom den ikke har været i kontakt med andre kaniner. At din kanin går rundt alene, er altså ikke en sikkerhed i sig selv. De fleste kaniner bliver nemlig smittet via insekter og myg, der begge kan bære rundt på sygdommen,« fortæller Rasmus Svoldgaard Nielsen.

Det er muligt at få vaccineret din kanin imod kaninpest. En vaccination holder i 12 måneder