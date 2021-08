Bilisten blev taget i at køre helt op til 218 km/t, inden det lykkedes politet at få stoppet bilen.

Det har ført til en straksdom på 60 dages fængsel og udvisning for vanvidskørsel mod en 31-årig rumænsk mand, der natten til tirsdag blev taget i at køre alt for stærkt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»At køre så stærkt – og oveni at være narkopåvirket – er vanvittig. Og derfor er det helt på sin plads, at manden er dømt for vanvidskørsel,« siger sagens anklager, Sofie Bindseil- Hansen.

Manden blev cirka kl 02.30 natten til tirsdag stoppet på motorvejen ved Vallensbæk efter, at politiet havde jagtet ham fra Valby.

Her havde en patrujle fra Københavns Politi spottet bilisten i at køre meget stærkt, hvorefter de valgte at følge efter manden.

I starten af jagten, som foregik på motorvej hele vejen, var hastighedsbegrænsningen 70 km/t. Alligevel kørte bilisten over 160 km/t.

Senere kom hastigheden helt op på 218 km/t, inden bilen blev bragt til standsning.

I retten tirsdag erkendte den 31-årige hele forløbet. Han erkendte samtidig at have været påvirket af kokain.

På grund af den høje hastighed, blev manden dømt efter de nye regler om vanvidskørsel.

Manden blev idømt 60 dages fængsel, fik frakendt førerretten i 10 år, blev udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år og fik konfiskeret sin bil.

