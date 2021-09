Der kan være penge på vej til flere københavnske bilister.

Parkeringsselskabet Apcoa har nemlig haft en urimelig betalingsmetode, der har gjort, at nogle kunder har betalt for høje timepriser.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse, som forklarer den urimelige betaling således:

»Parkering på Apcoa-parkeringspladserne kostede en timetakst per påbegyndt time. Forbrugerne betalte med kort i betalingsautomaterne, men skulle vælge et beløb ved at klikke på forskellige værdiknapper på skærmen, for eksempel to kroner, frem kroner, ti kroner eller tyve kroner.«

Oversteg det valgte beløb timetaksten for et helt antal timer, trak Apcoa hele det valgte beløb fra betalingskortet, men gav kun forbrugeren ret til parkering i det hele antal timer.

Det overskydende beløb udløste altså ikke mere parkeringstid, lyder det i pressemeddelelsen.

»Vi har vurderet, at opkrævning af beløb ud over prisen er et urimeligt aftalevilkår, når man betaler med betalingskort. Forbrugerne har dermed krav på at få de penge tilbage, som de uretmæssigt har betalt,« fortæller Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Det drejer sig om parkeringer, der er foretaget i perioden 16. november 2017 til 17. februar 2020.

Helt konkret er der tale om følgende parkeringspladser i København:

Lautrupsgade, 2100 København Ø

Nyropsgade 6, København V

Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

Dampfærgevej 8-10, 2100 København Ø

Strynøgade 5-7 P-kælder, 2100 København Ø

Apcoa har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at selskabet ikke længere bruger denne betalingsmetode.

Her kan du læse mere om, hvordan du får dine penge tilbage, hvis du har parkeret på en af de ovenstående parkeringsplader.