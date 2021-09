København er i massiv udvikling, og nu er et projekt på vej, som københavnerne selv kan være med til at forme.

Der skal nemlig laves en ny stor naturpark i Nordhavn, der bliver dobbelt så stor som Kongens Have. Hele 28 hektar.

I den forbindelse inviterer By og Havn borgerne i København til at komme med ideer til, hvordan de ønsker parken skal være.

»Med naturparken i Nordhavn får vi et nyt grønt fristed, og jeg glæder mig til at høre københavnernes bud på, hvordan vi gør parken attraktiv for alle, både motionister og naturelskere. Det er første gang siden anlæggelsen af Amager Strandpark, at København får en ny park af den størrelse, og derfor har vi brug for at få alle gode ideer på bordet,« siger overborgmester Lars Weiss (S).

Her skal området helt præcist ligge. Foto: By og Havn Vis mere Her skal området helt præcist ligge. Foto: By og Havn

Der er dog nogle enkelte krav til Naturpark Nordhavn, som det skal hedde, der ligger helt fast:

Området skal være ubebygget og fremstå grønt og indbydende med træer, og så skal området give mulighed for sport og fysisk bevægelse.

Som et eksempel på elementer, der kunne være i den nye naturpark nævner By og Havn: Boldbaner, fugletårne, vild natur og et udendørs amfiteater.

Har du input, så bliver dialogen med københavnerne gennemført fra september til december 2021, og det kommer blandt andet til at foregår gennem fokusgruppe interviews, dialogmøder og gåture i området.

Og det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er for borgere, der bor i Nordhavn. By og Havn vil gerne tale med alle slags københavnere.

Hvornår parken er færdig, kan By og Havn ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.