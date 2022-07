Lyt til artiklen

Den er god nok. Et årtis arbejde kulminerer i denne uge. Nu sker det endelig – Tour de France rammer Danmark!

Verdens bedste cykelryttere pløjer tværs gennem det danske sommerland, og ti af dem er på hjemmebane. Og hvilket ti. Alt andet end mindst en etapesejr vil være en gedigen nedtur.

Det er slet ikke utopi at have gule ambitioner. På trods af et usædvanligt stort dansk mandefald kan vi tillade os at have ENORME forventninger til dansk succes – fra start til slut.

Her får du B.T.s endelige Tour-barometer, hvor vi vurderer chancerne for triumf for de ti ryttere, der skal gøre hele Danmark stolt!





Vi troede, han var over the hill. At vi havde set det sidste til Jakob Fuglsang blandt klodens allerbedste klatrere. Undskyld! Klasse fornægter sig ikke.

Glem et besværligt forår med corona-knas og formdyk. På majs sidste dag høstede Jakob Fuglsang sin første sejr i 654 dage i det franske bjergløb Classic Alpes-Maritimes.

Det var ikke en enlig svale, men nærmere symbolet på en Fuglsang Føniks. I det nyligt overståede Tour de Suisse så vi en 37-årig Fuglsang med ungdommens sult og styrke.

Konstant animerede og angreb den danske Israel-Premier Tech-rytter, og han havde fortjent mere end den samlede tredjeplads, det blev til.

Det var ikke kun i bjergene, at benene piskede perfekt. På den afsluttende enkeltstart kørte Fuglsang en sjælden top-10-placering i hus.

Det gik næsten … for godt! Kan den flotte form betyde, at Fuglsangs frie rolle i årets Tour de France er på spil?

At israelerne vil fokusere på klassementet og endnu en samlet top-10-placering i Tour de France – på bekostning af den forløsende etapesejr eller endda jagten på bjergtrøjen?

Uanset hvad må det være i år, at det uendelige uheld i Tour de France-regi rammer forbi Fuglsang. Giv os så den triumf, du har jagtet så længe!





Nej, nej og atter nej, tænkte man, da Kasper Asgreen blev slynget i jorden under tredje etape af Schweiz Rundt.

Det så voldsomt ud, da Quick-Step-stjernen ramte en anden rytters hjul og smadrede ned i asfalten i høj fart. Den 27-årige dansker var så medtaget, at han senere blev fragtet til hospitalet i Herentals.

Dommen var klar: En masse hudafskrabninger på arme og ben, et dybt sår på venstre knæ, der måtte syes, og en forslået krop, der ville få de fleste til at glemme alt om Tour de France.

Med andre ord er det alt andet end en perfekt optakt for Kasper Asgreen, der ellers har store ambitioner til den københavnske enkeltstart på første etape, hvor han drømmer om at snuppe en gul trøje.

Om drømmen stadig lever er svært at sige, men ambitionerne må have lidt et alvorligt knæk. Senest meldte Kasper Asgreen også fra til DM, hvor han ellers var regerende mester i enkeltstart.

Sidste års vinder af Flandern Rundt har to gange kørt sig til andenpladsen på etaper i Tour de France. Desværre er omstændighederne ikke optimale i forhold til at veksle podiepladserne til en etapesejr i år.

Men det er trods alt sigende, at en såret Kasper Asgreen klarer Tour-cuttet på så stærkt et mandskab som Quick-Step. Hvis der skulle være EN person i Tour-feltet, der på rekordtid kan rejse sig fra en omgang ekstrem asfalteksem, er det den hårde hund fra Kolding!



Coronaklask.

Vi hader, at vi stadigvæk skal nævne corona i forbindelse med cykelløb. Men virkeligheden er desværre sådan, at vi ikke kan komme uden om det.

For igen, igen – IGEN – har corona smadret cykelløb, som det skete ved Schweiz og Slovenien Rundt, hvor flere hold måtte trække sig grundet smitte.

Det er dog ikke det værste. Det er derimod det faktum, at coronasmitte har forstyrret så mange danske ryttere i Tour-forberedelserne.

For flere af dem ender det med at koste en plads på Tour-holdet. Eksempelvis blev Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen siet fra af DSM-holdet op til Touren kort efter at have været smittet med corona.

Plusser man det med de danskere, der er blevet forslået de seneste uger, ender vi desværre på et ret stort antal nedlagte landsmænd.

Michael Valgren er slet ikke med til Touren, mens Kasper Asgreen har måttet melde fra til en række løb op mod Tour de France i håbet om at blive klar.

I den anden grøft har vi Mikkel Bjerg og Andreas Kron, der begge lige har været coronasmittede, men akkurat når at blive klar til Tour-starten i Danmark.

Vi får lidt bange anelser for endnu en coronabombe under Tour de France. Helt ærligt – vi gider ikke mere. Lad det blive afgjort på vejene og ikke på virussen!

B.T.s Tour-barometre Op til Tour de France varmer B.T.-jævnligt op med et Tour-barometer, der tager temperaturen hos de danskerne. Dette er tredje udgave, men du kan læse de første her. 18.03 - B.T.s Tour-barometer: Han er blandt planetens bedste

23.04 - B.T.s Tour-barometer: Det må bare ikke ske nu!

15.05 - B.T.s Tour-barometer: En detalje vakte opsigt - 'det føles vildt at skrive'





»Først vil han forsøge at køre en super enkeltstart i København, og derefter kan vi forsøge at tage nogle bonussekunder, hvis den gule trøje er inden for rækkevidde.«

Ordene kommer ikke fra os, men vi kunne næppe have sagt det meget bedre selv. Trek-Segafredos danske sportsdirektør, Kim Andersen, lægger ikke fingrene imellem, når det kommer til ambitionerne for Mads Pedersen.

Supersprinteren – for ja, det synes vi godt, vi efterhånden kan kalde ham – er utvivlsomt det bedste bud på drømmen om en dansker i gult på de danske landeveje. Den tidligere verdensmester kører efterhånden en solid enkeltstart, og den korte, flade rute i København er perfekt til den 26-årige rytter.

Ligger Mads Pedersen godt til derefter, vil han være en af feltets favoritter på de to efterfølgende etaper, som han kender så godt, at han nærmest kan køre dem i søvne.

Hvis man skal tro Kim Andersen, der også kalder det for »et klart mål for holdet og for Mads at gå efter etaperne i Danmark,« er der grund til at være optimistisk omkring Mads Pedersen, der nok er den af alle danskerne, der har kørt den flotteste sæson indtil videre med sejre i eksempelvis Belgien Rundt og Paris-Nice.

Alternativt var det bedste bud på en dansker i gult på hjemlig jord længe Kasper Asgreen. Quick-Step-rytteren kører en kanon enkeltstart, men hans elendige optakt til Tour de France har stukket en kæmpe kæp i hjulet.





Man kan ikke komme i tanke om en mere perfekt optakt til Touren, end den Jonas Vingegaard har haft. For mens cykelfeltet har kæmpet med coronachok, forskrækkelser og positive test til både Schweiz og Slovenien Rundt, har Jonas Vingegaard arbejdet benhårdt på træningslejr.

Kort inden virkede han stærkere, end han nogensinde har været, under det franske opvarmningsløb Critérium du Dauphiné. Her agerede han en form for hjælperytter for Primoz Roglic.

Men under hele ugen oste han af uset overskud, og Vingegaard imponerede med monsterføringer, mens han på sidstedagen smadrede alt og alle på den afsluttende stigning. Kun Primoz Roglic kunne – TIL NØDS! – følge med.

Vi ved godt, at der også findes en rytter, det hedder Tadej Pogacar. Men det her kan blive vanvittig stort og historisk, hvis det går Vingegaards vej.





Da Tadej Pogacar smadrede al konkurrence ved Touren i fjor, havde en dansk mand en gigantisk aktie i den sejr. Det var Mikkel Bjerg.

Det 23-årige tempomonster tog så meget vind for sin kaptajn, at sidstnævnte kunne være blevet siddende på cyklen i et stormvejr. I år kan den slovenske superstjerne trygt lægge hovedet på puden om natten, for hans danske oppasser – og værelseskammerat ved løbet sidste år – er igen på pletten for at sende Pogacar til tops i verdens største cykelløb.

Og så også for at gøre sig bemærket på løbets to enkeltstarter. Bevares.

Vi skal ikke regne med Bjerg på jagt efter etapesejre og personlig hæder, men masser af tv-tid til arbejdshesten er garanteret!

Den havde vi altså ikke set komme. Christopher Juul-Jensen har godt nok kørt de tre seneste udgaver af Tour de France, men alligevel har det ikke ligget i kortene, at den sympatiske dansker skulle deltage i det franske løb i år.

I foråret kørte han Giro d'Italia – ligesom han gjorde sidste år – hvilket oftest peger i retningen af, at man så ikke kører Tour de France. Den slags sætter sig i kroppen, men heldigvis har Christopher Juul-Jensen en ualmindeligt slidstærk en af slagsen. Den rutinerede Team BikeExchange-rytter kommer til at have en rolle, der minder om en vejkaptajn.

En uvurderlig mand, som igen vil ofre sig for holdet, men som forhåbentlig også kan få lov at snige sig med i et udbrud eller to.

Hvis Michael Mørkøv havde Tour de France-plakater hængende på sit værelse, ville der formentlig hænge et stort, fedt billede af hollandske Fabio Jakobsen. For 95 procent af danskerens tid kommer til at gå med at beskytte Quick-Steps supersprinter.

Mørkøv er efterhånden blevet 37 år, men blomstrer stadig som leadout-man – altså rytteren, der kører sprinteren i stilling lige før målstregen.

Mørkøv er så vild og har så vanvittig en fornemmelse af, hvor man skal placere sig i en spurt, og hvilke smuthuller man skal snige sig igennem, at han vidt og bredt er anerkendt som verdens bedste til sit job.

Magnus Cort Nielsen har udviklet sig til et multitool, der kan åbne alle slags etaper. Han kører enkeltstart i verdensklasse, har det ledeste punch på bakkerne, sprinter som en superstjerne og er efterhånden også en solid bjergrytter med bornholmske ben i næsen.

EF-stjernen med det velfriserede overskæg er en fræk outsider til en gul trøje i Danmark og er også blandt de bedste bud på en rød/hvid etapesejr på de mange kuperede etaper.

For Magnus Cort bliver det altafgørende at genfinde den fantastiske form, der sidste sensommer høstede tre historiske etapesejre ved Vuelta a Espana.

Han har gjort det før, og han kan gøre det igen. Sømmet i bund, MC Nielsen!

Den spinkle sejtrækker fra Albertslund er en gave til alle cykelløb, han deltager i. Angreb, angreb, angreb!

Men vi troede ærligt talt ikke, at en udtagelse til selveste Tour de France var realistisk allerede i år.

Det har dog været umuligt for Lotto Soudal at komme uden om deres Krondiamant efter et vanvittigt imponerende forår og sommer.

Senest brillerede Andreas Kron i Schweiz Rundt, og hvis den møgirriterende coronasmitte har sluppet taget i det bare 24-årige stortalent, kan det meget vel være et dansk gennembrud, vi skal være vidne til i juli!

De italienske træningskammerater i Lugano kalder ham Il Biondo efter Rolf Sørensen. Det er ikke et kælenavn, man kun får på grund af en lys hårpragt.

2021 blev et gigantisk gennembrudsår for det lange hyl fra Fredericia, som kørte to sejre hjem og plukkede top-10-placeringer, som var det så let som at klø sig i nakken.

Den 25-årige dansker har stille og roligt pedal-danset sig op i hierarkiet hos Quick-Step og altså noget overraskende kørt sig til en Tour-start.

Godt nok også på grund af Julian Alaphilippes slemme skade, men det kan samtidig være præcis det fravær, der bliver det folkelige gennembrud,

For Honoré har præcis nogle af de kvaliteter, der har gjort franskmanden til cykelverdenens kæledægge, og det er bestemt ikke en urealistisk drøm at se danskeren køre først over stregen på en etape i årets Tour de France.

Herunder kan du se, hvilke danske ryttere der er udtaget til Tour de France.