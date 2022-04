Om kun 10 uger kører Tour de France-feltet gennem Danmark. Smag lige på ordene: Tour de France! Danmark!

Derfor varmer B.T. op til danmarkshistoriens største cykelfest med vores Tour-barometer, hvor vi tager temperaturen på de danske præstationer op mod verdens største cykelløb.

Her kårer vi månedens op- og ned-tour, vurderer Jonas Vingegaards vinderchancer og kommer med et klart bud på, om vi kan forvente en dansker i gult, mens Touren er i Danmark.

Her får du B.T.s andet Tour-barometer.





Jubelåret 2021 gjorde de danske cykelfans vant til sejr på sejr, men vi må ærligt indrømme, at brølstærke Mads Pedersen er den eneste store op-tour i et halvsløjt dansk cykelforår. Men han har så også leveret for et helt cykelhold.

Den franske forbandelse slog godt nok til igen og smadrede drømmen om triumf på brostenene i Paris-Roubaix. Samme sorte uheld stak en kæp i hjulet og fratog Mads Pedersen den samlede sejr efter en ellers suveræn uge i det lille etapeløb Pays de la Loire.

Men tag nu et kig på Mads Pedersens fuldstændig formidable 2022: 24 løbsdage. 4 sejre. 5 andenpladser. 15 top-10-placeringer. Den firskårne fanfavorit er indbegrebet af konsekvent verdensklasse.

Tyren fra Tølløse smadrer verdens bedste sprintere med den slags kraftfulde spurter, der kunne forsyne en halvstor provinsby med strøm i dagevis. Han tonser fra puncheurs på drabelige finalestigninger, der ellers mest ligner guf for halv-anorektiske ryttertyper.

Og så udstråler han så meget rå kraft og viljestyrke, at han får selveste Wout van Aert til at ligne en skoletræt teenager, der skal i gang med lektielæsningen.

Den slags boglige forberedelse skal Mads Pedersen selv i gang med nu. Etape 1, 2 og 3 skal nærstuderes så nænsomt, at han kan dem i søvne.

Herfra handler alt om Tour de France på dansk grund, og vi har grund til at drømme hede drømme om en Mads Pedersen i samme farve som de rapsmarker, han og Tour-feltet snart passerer i det danske sommerland.

Robocop. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Robocop. Foto: FRANCK FIFE





Kasper Asgreen er gået fra at være frontmanden på verdens vildeste rock'n'roll-cykelhold til at lede et onemanband med et par løst tilknyttede roadies ...

Men selv uden hjælp fra de formsvage Quick-Step-kolleger dumper den ambitiøse koldingenser selv sit forår. Det gør vi også.

Det kan virke hårdt, når danskeren trods alt har kørt sig til et par top-10-placeringer – allerflottest med tredjepladsen i Strade Bianche – men det er langtfra det tårnhøje niveau, der gjorde ham til en superstjerne sidste år med sejre i Flandern Rundt og E3.

Allerede inden Paris-Roubaix sagde Wattmonsteret fra Kolding til TV 2, at han ikke ville være tilfreds med sit forår, selvom han vandt 'Forårsdagen i helvede'.

Desværre for Asgreen fik djævlen alt for godt fat i ham, selvom han umiddelbart ikke lignede en mand med flammer i bagdelen. Han sluttede som nummer 44, og det gør foråret til en stor skuffelse.

Asgreen har ikke vundet et cykelløb i snart et år. Touren virker som et oplagt sted at få styr på den statistik.

Kasper Asgreen skal genfinde formen, hvis han for alvor skal leve op til sin status som superstjerne til Tour de France. Foto: DIRK WAEM Vis mere Kasper Asgreen skal genfinde formen, hvis han for alvor skal leve op til sin status som superstjerne til Tour de France. Foto: DIRK WAEM

Timingen kunne næsten ikke være værre. Det må bare ikke ske nu.

Det var bare ikke i år, at vi havde brug for en skuffende sæsonstart – på tærsklen til, at verdens største cykelløb gæster København.

På samme tidspunkt i 2021 havde de danske ryttere hentet 11 professionelle sejre foruden Jonas Vingegaards samlede triumf i Settimana Coppi e Bartali.

Faren kom fra alle sider, og de danske dræbere var flere om at nuppe en luns af den blodige sejrsbøf, da både Asgreen, Würtz, Cort, Vingegaard, Mads P., Andreas Kron og Mikkel Honoré hev medaljer hjem til trofæskabet.

I år er situationen en helt anden. Som tidligere beskrevet hedder enmandshæren Mads Pedersen, der har fået lidt hjælp af Magnus Cort, Jonas Vingegaard og Uno X-rytterne Anthon Charmig og Jacob Hindsgaul.

Tælleren viser otte danske sejre i 2022 + Hindsgauls samlede sejr i Tour of Alanya – men sejre i det tyrkiske etapeløb, Drôme Classic og Circuit Cycliste Sarthe er altså næppe af samme kaliber som Flandern Rundt, Kuurne-Bruxelles-Kuurne og etaper i Tirreno-Adriatico, Catalonien og Baskerlandet Rundt.

Vi krydser vores forårsblege fingre og tæer for, at Liège-Bastogne-Liège kan trække den danske sejrsopgørelse gevaldigt op.

B.T.s Tour-barometre Op til Tour de France varmer B.T.-jævnligt op med et Tour-barometer, der tager temperaturen hos de danskerne. Dette er anden udgave, men du kan læse det første barometer her. 18.03 - B.T.s Tour-barometer: Han er blandt planetens bedste





Den danske befolkning skal helst fældes af en omgang hårdtslående gul feber i begyndelsen af juli. Men indrømmet – det ser sværere ud, end det har gjort længe.

Vi har drømt gule drømme om at hylde en ny dansk cykelkonge, når enkeltstarten den 1. juli pløjer tværs gennem Amalienborg.

Men det virker nu mest af alt som en feberdrøm at forestille sig, at danskerne kan true Filippo Ganna, Tadej Pogacar eller Wout Van Aert i København.

Vi sætter vores lid til Mads Pedersen, lidt held og et voldsomt blæsevejr på Storebælt. Og det er altså ikke umuligt.

Treks danske damplokomotiv sejrede i Danmark Rundt-etapen til Sønderborg i fjor. En slags generalprøve på 3. etape i årets Tour de France.

Med en fornem enkeltstart i København og en topplacering med et par bonussekunder til følge på 2. etape, ser det pludselig realistisk ud.

Så skal Mads Pedersen bare gøre arbejdet færdigt og sejre på sin hvide jernhest i Sønderborg.

Og så vil vi gerne love, at han bliver fejret, som Kong Christian blev det for cirka 100 år siden tæt på samme sted!





Åh, Jonas Vingegaard. Du leger med os, som var vi en yoyo i dine senede cykelrytterhænder.

En sjælden chance som uudfordret Kaptajn Vingegaard blev til monumental nedtur i Flèche Wallonne, hvor vores danske Tour-prins allerede hang med røven i vandskorpen med 60 kilometer til mål.

Når man skal kæmpe en intern kamp på Jumbo-holdet mod selveste Primoz Roglic, er det altså bare op ad (ski)bakke, hvis ikke man griber chancen, når den er der.

Vi ved godt, at alt handler om Tour de France, og at formen først skal toppe, når vi kan spejde ud over de franske bjergtinder, men der er små svagheder at spore i Vingegaards ellers stærke stænger.

Sallingboen har det ofte svært i begyndelsen af løb. Det gør det selvsagt lidt vanskeligt at toppræstere ved endagsløb og efterlader en stor pukkel, der skal indhentes – som dog blev løst med bravur i Tirreno-Adriatico, hvor Vingegaard fejlede i åbningsenkeltstarten, men siden kørte sig til en samlet andenplads.

Sidste formpil fik vi ved Baskerlandet Rundt, hvor Vingegaard egentlig i store træk lignede den stærkeste rytter i feltet, når det gik opad. Desværre var han spændt for Roglic-vognen, og da han endelig selv fik chancen i en fri rolle, virkede det til, at der ikke var mere benzin i tanken.

Vi har set momentvis verdensklasse, og der er stadig lang, lang tid til Tour de France. Vi tillader os at være forsigtige optimister. Måske ikke på grund af Vingegaards egne resultater, men lige så meget, fordi Roglic måske ikke ligner den ultimative kaptajn, han før har lignet.

Her vurderer B.T., hvilke ryttere der lige nu ligner sikre kort til at køre Tour de France, og hvem der er boblere.

De sikre

Mads Pedersen

Kasper Asgreen

Michael Mørkøv

Jonas Vingegaard

Mikkel Bjerg

Jakob Fuglsang

Magnus Cort

Michael Valgren

Søren Kragh Andersen

Boblerne