Sådan, Clara Tauson!

Med en sejr over Marketa Vondrousova blev Clara Tauson klar til finalen i WTA-turneringen Luxembourg Open.

Clara Tauson skal søndag spille om sejren i WTA-turneringen Luxembourg Open.

Det står klart, efter at det danske tennistalent lørdag slog tjekkiske Marketa Vondrousova, nummer 35 på verdensranglisten, i semifinalen.

Tauson, der selv er nummer 70 på ranglisten, vandt i tre sæt med cifrene 6-4, 2-6, 6-4.

Dermed er hun klar til karrierens anden WTA-finale. Den første, som var i Lyon Open i marts, vandt Tauson.

Lettiske Jelena Ostapenko er Tausons modstander i søndagens finale. De to spillere har aldrig mødt hinanden før.

Den 18-årige dansker fik en god start på kampen, da hun brød tjekkens serv allerede i første parti.

Danskeren var tæt på at gøre det samme igen foran 3-1, men Vondrousova afværgede Tausons tre breakbolde og fulgte op med at bryde i det efterfølgende parti, så der igen var lighed.

Et nyt servegennembrud af Tauson sendte hende igen i front og lidt efter kunne hun sætte første sæt på tavlen.

I andet sæt gik det dog hurtigt ned ad bakke for Tauson, der i sit første serveparti blev brudt. Vondrousova havde for alvor skruet bissen på og sendte i overbevisende stil kampen ud i et tredje sæt.

Det startede godt set med danske briller. Ligesom i første sæt indledte Tauson med at bryde Vondrousovas serv. Tjekken gjorde dog det samme ved danskeren i næste parti.

Derfra fulgtes de to ad frem til 4-4. Her slog Tauson til i Vondrousovas serv og tog et afgørende skridt mod sejren.

Nu kunne danskeren selv serve sejren hjem. Det gjorde Tauson uden slinger i valsen.

Luxembourg Open rangerer på laveste niveau inden for WTA-turneringer som en WTA 250-turnering. Det gjorde Lyon Open, som Clara Tauson altså vandt i marts, også.