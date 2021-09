Det var en bombe af de større, der i foråret ramte dansk fodbold.

For det var vidst kun de færreste, der havde forestillet sig, at den tidligere danske landsholdsstjerne Daniel Agger skulle gøre comeback i dansk fodbold.

Denne gang dog uden for banen i rollen som cheftræner for HB Køge.

Men inden den tidligere Liverpool-stjerne satte sig til rette i trænersædet, søgte han dog hjælp hos en tidligere holdkammerat. Det afslører 36-årige Daniel Agger i et stort interview med Discovery:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har snakket meget med min tidligere holdkammerat Steven Gerrard om hans forløb i Rangers og den måde, han havde tacklet tingene på.«

Den tidligere danske landsholdsanfører søgte dog ikke kun råd hos den engelske superstjerne.

For han havde nemlig andre prominente navne i røret forud for trænergerningen i 1. divisionsklubben.

»Jeg har også snakket med Thomas Frank og Rafael Benitez om deres måde at gøre det på. For mig har det handlet om at bruge nogle ting fra hver enkelt træner,« lyder det fra Agger.

Steven Gerrard (tv.), Luis Suarez (i midten) og Daniel Agger i Liverpool-dagene. Foto: Paul Currie Vis mere Steven Gerrard (tv.), Luis Suarez (i midten) og Daniel Agger i Liverpool-dagene. Foto: Paul Currie

Den tidligere Brøndby-anfører forklarer videre, at det ikke ligefrem lå i kortene, at han skulle gå trænervejen, da han i 2016 stoppede sin aktive karriere som fodboldspiller.

»Jeg troede, jeg var færdig, men heldigvis kan man blive klogere. Det var hårdt at droppe noget, du har brugt så meget tid på,« siger han om en tid væk fra fodboldbanen, der ramte ham hårdt efter noget tid:

»Problemet kom senere, og det gik op for mig, at fodbold ikke er noget, du bare kan forlade fra den ene dag til den anden. Der kom et kæmpe afsavn.«

Daniel Agger har fået en skidt start på tilværelsen som cheftræner i HB Køge, da klubben i skrivende stund ligger på en skuffende niendeplads med kun seks point i ni kampe.

Daniel Agger sammen med assistentræner i HB Køge, Lars Jacobsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Daniel Agger sammen med assistentræner i HB Køge, Lars Jacobsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Med til fortællingen hører dog, at klubben har været voldsomt ramt af skader.

Op mod 10 af spillerne i førsteholdstruppen er nemlig skadet, hvoraf flere af dem er alvorlige langtidsskader.

Noget, der blandt andet betød, at den danske fodboldstjerne i slutningen af august havde muligheden for et opsigtsvækkende comeback, da han – på grund af de mange skader – lod sig registrere i klubbens spillertrup hos DBU.

Den historie kan du læse mere om HER.