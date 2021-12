Jelena Dokic er igen i kulkælderen.

»Jeg går igennem en meget svær tid i mit liv netop nu. Der er en kæmpe forandring,« skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun begrunder sit fravær med den hårde tid.

Den tidligere australske tennisstjerne og nuværende tv-vært på 38 år har haft en svær opvækst og blev mishandlet af sin far, da hun var et lille barn på blot seks år.

Faren Damir Dokic, som i 2009 røg ind bag tremmer for at true den australske ambassadør i Serbien med en håndgranat, piskede hende blandt andet med et læderbælte og sparkede hende over skinnebenet, hvis hun ikke trænede godt nok, og det har naturligvis sat store ar på krop og sjæl.

Jelena Dokic på banen som tennisspiller. Foto: NICOLAS ASFOURI

I 2013 stoppede den jugoslaviskfødte australier en flot karriere, der toppede som nummer fire i verden og en semifinaleplads i Wimbledon, og året efter blev hun ramt af mere uheld.

En sygdom i skjoldbruskkirtlen gjorde, at hun tog rigtig mange kilo på, og vægten gik fra 60 til 120 på blot et år.

Nu er hun desværre ramt igen, men fortæller ikke, hvad det specifikt handler om.

»Jeg har brug for tid til at komme mig og behandle den smerte og det traume, som jeg er midt i,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg ved, at mange af jer har skrevet til mig, og jeg har ikke svaret, men I skal bare vide, at jeg ser jeres beskeder, og jeg sætter meget stor pris på dem, men jeg er ikke et så godt sted nu, at jeg kan svare og kommunikere med jer alle, som jeg normalt gør, og det er jeg ked af,« siger hun og varsler en pause fra Instagram.

Herefter takker hun også sine venner for at være der for hende, og hun forsikrer, at hun vil vende tilbage endnu stærkere.