Vold på og omkring stadioner i England er igen ved at være et stort problem, og man så det senest ved EM i sommer.

Alene finalen mellem England og Italien krævede 49 anholdelser og 19 sårede betjente i de hovedrystende scener, og politiet finder en sammenhæng mellem stofferne og den tiltagende vold.

Myndighederne kræver nu højere straf for at tage kokain i forbindelse med kampene, og der er tilsyneladende noget at komme efter.

The Sun har været på researchtur på en række af stadionerne i England, og resultatet var det samme, om besøget var på Tottenham, Arsenal, Manchester City, Brighton eller Chelseas stadioner – der var taget kokain på dem alle, viser testene fra den seneste måned.

Det sker, efter fodboldforbundet FA har offentliggjort en rapport, der viser, at kokain var en katalysator for tusindvis af fans, der stormede finalen ved EM uden billet.

»I den mere og mere voldelige adfærd, vi ser, er kokain en af faktorerne sammen med alkohol, der gør det værre og folk mere voldelige,« siger Mark Roberts fra det engelske politi med ansvaret for vold i forbindelse med fodboldkampe.

Han fortæller til mediet, at politiet vil have ændret overfladerne på toiletsæderne, som er et meget brugt område at sniffe kokain på, samt skaffe flere hunde til at opspore stoffet.

Samtidig erkender politichefen, at det er svært at komme misbruget til livs.

»Det er rigtig svært for politiet for at være ærlig, medmindre vi lavede en fuldstændig kropsvisitering, og alligevel ville man sikkert ikke finde det. Det er nemt at smugle ind på stadion,« lyder det.