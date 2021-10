Jeanette Ottesen kommer ikke til at stille op i medierne i forbindelse med udgivelsen af sin bog 'Fri'.

Ottesen kom onsdag med en ny undskyldning til sin tidligere svømmekollega Lotte Friis, efter et uddrag fra bogen, der udgives torsdag, skabte en massiv shistorm med Ottesen i fokus.

I bogen bliver Friis nævnt som et 'klassisk mobbeoffer', mens Ottesen gav eksempler på, hvad Friis blev udsat for af mobning blandt svømmerne – heriblandt fra Ottesen selv.

Ottesen kom i stormvejr, Lotte Friis følte sig udstillet, og nu betyder hele den voldsomme debat, at Ottesen ikke kommer til at turnere i medierne. Det oplyser forlagschef hos Gyldendal, Michael Jannerup, i en mail til B.T.

Lotte Friis og Jeanette Ottesen. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Lotte Friis og Jeanette Ottesen. Foto: Katrine Emilie Andersen

'Vores forfattere bestemmer selv, hvem de taler med, vi rådgiver kun, hvis de beder om det. I dette tilfælde har Jeanette valgt ikke at stille op til mere for indeværende af hensyn til, at undskyldningen ikke forplumres, som jeg forstår hende. Den beslutning har hun selv truffet og orienteret os om,' skriver han.

Ottesen forsøgte sig allerede med en undskyldning i bogen samt ved at tage kontakt til Friis inden bogens planlagte udgivelse. Men ifølge Lotte Friis blev hun ikke sat ind i detaljegraden, der siden har stjålet overskrifter.

'Jeg er på intet tidspunkt blevet spurgt om, hvorvidt det er o.k., at jeg blev brugt i hendes bog. Det er MIN historie at fortælle – ikke hendes.'

'Det, der er beskrevet i bogen, er alene baseret på Jeanettes opfattelse af situationerne og IKKE mindst hendes erindringer. Jeg føler, at jeg er sat udenfor indflydelse på den opfattelse, verden fremover vil have af Lotte Friis,' lød det fra Friis mandag, der følte sig 'blottet og stillet til skue for hele Danmark,' udtalte Lotte Friis.

Onsdag kom Ottesen så med den nye undskyldning, som Friis endnu ikke har reageret på.

'Jeg tager ansvar for, at min undskyldning i bogen ramte helt ved siden af, og at jeg igen har forurettet Lotte. Jeg forstår til fulde Lottes reaktion. Mit ønske var at være bundærlig – og det gennemsyrer bogen. På godt og ondt. Selvom bogen først udkommer i morgen, er der ting, jeg allerede nu har lært og taget til efterretning. Ting, jeg ikke vidste for blot et par dage siden – men nu ved jeg bedre,' skrev hun i sin undskyldning og tilføjede:

'Det var mit ønske at sætte fokus på mobning på en konstruktiv måde, men jeg er i stedet kommet til at reproducere og ansvarliggøre Lotte. Det var det sidste, jeg ville, men jeg kan godt se, det desværre er, hvad jeg har gjort. Det er jeg ked af,' lød det fra Ottesen.

Ottesen stoppede i sommer sin aktive svømmekarriere.