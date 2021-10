Onsdag eftermiddag er der sket et færdselsuheld på Vesmotorvejen ved Vemmedrup.

Her er to biler kørt sammen.

Det bekræfter kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Kristensen.

»Vi modtog meldingen klokken 13.41, om at to biler skulle have ramt hinanden,« fortæller han.

Der er ingen meldinger om personskader.

I øjeblikket er det dog kun det ene spor i østgående retning, som er farbart, da man er i gang med oprydningen.

Man skal derfor væbne sig med tålmodighed, da der kan opstå kø på stedet.

Opdateres …