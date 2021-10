Går FCK på transferrov i selveste FC Barcelona til vinter?

Det er i spil, mener den spanske avis Mundo Deportivo. Mediet skriver, at FC København sammen med klubber som Parma, Club Brugge og Sheffield United lurer på den 22-årige offensivspiller Alex Collado, der har båret anførerbindet på Barcelonas B-hold og har kampe for førsteholdet i La Liga.

Alex Collado er fanget i en svær situation i FC Barcelona, fordi klubben i sommer ikke registrerede ham til denne sæson – hverken til A-eller B-holdet. Det gjorde klubben ikke, fordi Alex Collado mere eller mindre var på plads i Sheffield United i sommer. Men handlen faldt sammen, kort før transfervinduet smækkede i.

Så der skal ske noget med Alex Collado til vinter, ellers har han mistet en hel sæson af sin karriere.

Foto: LLUIS GENE Vis mere Foto: LLUIS GENE

B.T. har talt med kilder tæt på spansk fodbold, og her vil man ikke udelukke, at der kan være noget om flirten mellem FC København og Collado, som skulle være desperat efter at spille kampe.

Han beskrives som en spiller, der er væsentlig mere teknisk begavet end den gennemsnitlige Superliga-spiller – fysisk vil han dog være underlegen i de fleste dueller.

En mulig 'dealbreaker' i sagen er dog, at FC Barcelona nu – ifølge Mundo Deportivo – kun ønsker at udleje Collado – endda uden en købsoption, der gør det muligt for FCK at gøre handlen permanent på sigt.

Den betingelse vil under normale omstændigheder skræmme de fleste klubber væk. Men FC København kan være fristet af en kortsigtet løsning, for klubben har ikke fået lukket hullet efter Mohammed Daramy, der i sommer skiftede til Ajax. Og samtidig er talismanen Carlos Zeca ude i et års tid – ligesom Rasmus Falk har store skadesproblemer

Og FC København er desperat efter et dansk mesterskab – det seneste af slagsen faldt i sommeren 2019 – så måske Peter 'PC' Christiansen kan fristes af et 'quick Collado-fix'.

B.T. jagter en kommentar fra FC København og Alex Collados bagland.