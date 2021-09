Hun har hentydet en smule til det før. Og nu slår Jeanette Ottesen det helt fast.

For efter at have stoppet karrieren går hun med en helt særlig drøm i maven.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne vil være tv-vært. Jeg tror, jeg har villet være det de seneste ti år,« siger den nu tidligere svømmer til Se og Hør.

»Jeg har bare altid godt kunnet lide tv-produktioner og bare det at være med i tv-programmer, for jeg synes, det er megasjovt,« siger Ottesen, der gerne uddanner sig til journalist, hvis det er nødvendigt, og tilføjer, at hun dog ikke regner med at skulle lave tv om sport.

Jeanette Ottesen tog sine sidste svømmetag som professionel ved OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jeanette Ottesen tog sine sidste svømmetag som professionel ved OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe

I stedet vil hun gerne vise noget personlighed, fortæller hun og fremhæver programmer som 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften Live' som eksempler på noget af det, hun godt hun tænke sig.

Dog har hun og manden Marco også en anden drøm, nemlig at få endnu et barn.

Parret har i forvejen datteren Billie-Mai, og Jeanette Ottesen har tidligere fortalt til B.T., at det hele tiden har været planen, at deres treårige datter skulle være storesøster efter OL. Først var det planen, at de ville prøve at få endnu en baby efter OL i 2020, fortalte hun i marts det år. Men så blev legene udskudt.

»Min mand og jeg havde 100 procent regnet med, at vi efter OL til sommer skulle begynde arbejdet på vores baby nummer to. Men nu har vi besluttet, at babyprojektet udskydes et år,« fortalte Ottesen, der i Tokyo tog sine sidste svømmetag som professionel.

Jeanette Ottesen med sin mand Marco, her i 2016. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jeanette Ottesen med sin mand Marco, her i 2016. Foto: Nils Meilvang

De første uger i det japanske havde hun også sin mand og datter med, men de rejste dog hjem til Danmark, lige inden legene startede, da Billie-Mai ikke kunne komme ind i OL-byen.

Jeanette Ottesens sidste konkurrence blev holdkap, hvor hun med Signe Bro, Pernille Blume og Julie Kepp Jensen blev nummer otte i finalen. Den nu tidligere svømmer var den sidste, der skulle i aktion, og da hun var færdig med den allersidste bane, var det også en rørende oplevelse.

»Jeg græd, da jeg slog hånden i væggen. Det er virkelig en forløsningsgråd, det er glædestårer. Jeg har været klar til det her i et år. Nu kom det på den bedst tænkelige måde. Jeg havde aldrig turdet drømme om, jeg ville slutte karrieren i en OL-finale. Det er vitterligt en drøm, der går i opfyldelse,« sagde Jeanette Ottesen efter løbet.