Preben Elkjær var på ingen måde imponeret. Faktisk var han rystet.

Og det lagde han heller ikke skjul på tirsdag aften, da FC Barcelona tabte 0-3 til Bayern München. Endda på hjemmebane.

»De mangler nogle af deres forreste angribere, men når jeg kigger på navnene, er det ikke nogen, der kommer til at lave voldsomt om på det her Barcelona-hold,« sagde Preben Elkjær i studiet hos TV3.

Han var bestemt heller ikke bleg for at være helt klar i mælet, da han skulle vurdere, hvordan det står til i klubben, der i transfervinduet sagde farvel til Lionel Messi og Antoine Griezmann.

»De er i en dyb krise, man kan ligeså godt sige det. De er i en farlig situation. Vi har før set med store hold, når de ikke lige rammer de rigtige transfervinduer og ikke lige får styr på trænersituationen, så kan de være væk i rigtig lang tid. Det her ser virkelig skidt ud for Barcelona, det kan jo potentielt tage år at komme tilbage til noget af det, vi har set de seneste mange år,« lød det fra Elkjær.

Det har før været et tema. Hvordan ville det gå i FC Barcelona, hvis Lionel Messi en dag tog på nye eventyr?

Noget, der nu er blevet til virkelighed, efter han skiftede til PSG. Og noget, der var tydeligt at se i kampen mod de tyske giganter, hvor den argentinske troldmand manglede.

»Så viser de i fuld flor i sådan en kamp her, hvor langt de er fra de allerbedste, som de må og skal måle sig med. Jeg er lidt chokeret, at de er så langt fra. Jeg kan se ind i en virkelig lang periode, hvor de ikke kommer til at spille en rolle,« sagde Elkjær, der blev bakket op af Jesper Grønkjær.

FC Barcelona blev sat på plads af Bayern München. Foto: ALBERT GEA Vis mere FC Barcelona blev sat på plads af Bayern München. Foto: ALBERT GEA

For det er bare nye tider i FC Barcelona, der kæmper med økonomien. Meget endda.

Derfor bliver det heller ikke ordnet med et fingerknips, og de to eksperter spår, at det kommer til at tage tid at bygge noget stærkt op igen i den spanske storklub.

»Jeg står og bliver lidt trist over det. At de kan køre denne her kæmpe klub i sænk på den måde. Jeg har sympati med et hold, der har domineret. Det er en øjenåbner. Det ser sort ud. Det er værre, end jeg faktisk troede,« lød det fra Preben Elkjær.