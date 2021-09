Fethi Nourine skabte overskrifter under årets OL.

Ikke på grund af hans præstationer, men i højere grad fordi judokæmperen trak sig, inden det hele startede.

Det handlede ikke om en skade, men han ønskede ikke at risikere at stå over for israelske Tohar Butbul senere hen, da han »ikke ville have beskidte hænder«.

En beslutning, der nu har fået konsekvenser, og det er de store af slagsen. For Fethi Nourine har fået ti års karantæne fra alle internationale judokonkurrencer. Det oplyser Det Internationale Judoforbund i en pressemeddelelse.

»Det er tydeligt for disciplinærkommissionen, at der blev handlet med ondsindet hensigt ved at bruge OL som platform til at protestere og for at promovere politisk og religiøs propaganda. Det er et klart og alvorligt brud på vores etiske kodeks. Derfor er der ikke andre muligheder end at straffe dem hårdt,« lyder det.

Da han trak sig, fortalte Fethi Nourine, at det var hans politiske støtte til palæstinenserne, der gjorde, at han ikke følte, han havde andre muligheder. Han kunne ikke kæmpe mod en atlet fra Israel.

»Vi har arbejdet meget for at nå OL, og lodtrækningen kom som et chok for os,« sagde han til en algerisk tv-station.

Det er ikke første gang, at Nourine har trukket sig fra en turnering for at undgå en israelsk modstander. Han trak sig også fra VM i 2019 i Tokyo af samme årsag.

Konflikten mellem israelere og palæstinensere har stået på i årtier og har også tidligere påvirket OL. Tidligere har atleter fra blandt andet Iran og Egypten nægtet at stille op mod israelske modstandere.