Drama og dumhed med stort 'D'

Parken kogte med mere end 30.000 tilskuere på lægterne, men det var ikke alle, der kunne finde ud af at opføre sig ordentligt, da Brøndby og FC København mødtes i et højdramatisk opgør i Superligaen. Det har fået flere til at reagere mod de fans, der ikke kunne styre sig.

»I min verden er det her for åndssvagt. Vi kommer vel alle sammen primært for at se en god fodboldkamp. Hvad gavner det her så? En falsk stemningssætter! Og det forstyrrer også spillerne,« skriver Carsten Werge, tidligere fodboldkommentator, eksempelvis på Twitter om episoden hvor fyrværkerirøg afbrød kampen.

Senere i opgøret - i starten af anden halvleg - blev Brøndbys Simon Hedlund ramt af en genstand, som tilskuere havde kastet ind på banen. Det skete, mens Brøndby-spillerne jublede efter 2-2-scoringen nede foran den tribune, hvor flest FCK-fans er samlet bag det ene mål.

Det viste sig at være i hvert fald to bonruller - altså en rulle papir, som man bruger i et kasseapparat - som blev kastet ind på banen mod Brøndby-spillerne fra tribunen. I anden halvleg blev der også kastet et afbrændt romerlys efter FCK's Jonas Wind.

I første halvleg havde kampen været afbrudt i op til 10 minutter som følge af røg fra fyrværkeri. Det har fået flere fodboldeksperter og fodboldfans til at ytre sig mod ballademagerne.

»Jeg synes, det er forfærdeligt. Kropsvisiteringen må være gået galt. Det burde ikke være muligt at få så meget fyrværkeri ind på stadion,« sagde TV3's fodboldekspert, Per Frimann, under tv-transmissionen, da kampen var afbrudt på grund af røgen.

Herunder følger en række reaktioner fra Twitter:

»Det er jo pinlig opførsel i Parken,« skriver Anders Lydholm.

»Hvem fanden tager også en bonrulle med til en fodboldkamp,« spørger Daniel Nielsen.

»Lad nu være med at smide kasteskyts mod spillerne... Hvis man ikke kan tåle, at modstanderen scorer uden at kaste ting imod dem, så skal man lade være at gå til fodbold,« skriver Niels Nedergaard.

»Har aldrig forstået, hvorfor man skal kaste ting til en fodboldkamp,« skriver Jakob Jørgensen.

FCK vandt opgøret over rivalerne med 4-2.