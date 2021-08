I en vanvittig kulisse vandt FC København med 4-2 over Brøndby i et intenst derby.

Jonas Wind, Tobias Børkeeiet, David Khocholava og Sigurd Rosted scorede alle efter hjørnespark – i nævnte rækkefølge – inden for de første 50 minutter.

Førstnævnte fordoblede dog sin målscoring i slutningen af kampen, inden Pep Biel endegyldigt sendte sæsonens første derbysejr til Østerbro.

Herunder kan du læse, hvordan B.T. vurderede FCK-spillernes indsats i Parken:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

'Burde han ikke have gjort mere ved den?'. Sådan må de fleste FCK-fans have tænkt, da Brøndby udlignede til 1-1, for polakken så skidt ud, da han sendte returbolden ud midt i feltet og i fødderne på Børkeeiet. Gjorde ikke nævneværdigt væsen af sig inde mellem stængerne denne søndag.

200 kampe i FCK-trøjen, og søndagens jubilæum blev da også et godkendt ét for Esbjerg-drengen. Han sagde inden kampen, at når han var klar, så var han den bedste på sin position. Søndag kvitterede han i hvert fald Jess Thorups startplads med en assist.

Efter en shaky start, er han ved at banke sit navn godt og grundigt fast i københavnernes bevidsthed. Et par overbevisende kampe har betydet, at georgieren for alvor er faldet til i hovedstaden. God placeringsevne og bare brølstærk. I dag var han ofte en mur, mens han oven i hatten stangede sit første FCK-mål i kassen. Er dog med til at lukke to mål ind, og det trækker ned.

Landsholdsspilleren var tilbage efter karantæne, men støvet havde dog ikke nået at lægge sig særlig tungt på fodboldstøvlerne. En godkendt indsats af den rutinerede forsvarspiller. FCK-defensiven er bare mere sikker, når han er på banen.

Der sidder et par voldsomme lunger inde bag den unge brystkasse, og offensivt får han konstant kridt under fødderne, når han kommer spurtende i det ene overlap efter det andet. Bidrog også med en vigtig assist til 3-2-scoringen, som trækker ham op i bedømmelsen. Defensivt haltede det dog gevaldigt i dag, hvor Brøndby ofte blev farlige, når spillet gik igennem hans side. Så også skidt ud ved udligningen til 2-2.

Kaptajnen kæmper. Og han kæmper. Og han kæmper. Det er med hele sit græske tzatziki-hjerte, når han trækker FCK-trøjen over hovedet. Defensivt var han vild og spiste i store dele af kampen Brøndby-spillerne, når de blå-gule satte tempo på kontramaskinen.

Falken havde ikke det sædvanlige luft under vingerne i dag. Er stadig den vigtigste brik i FCK's opbyggende spil, men i dag manglede der flere afgørende aktioner. Han var ikke oppe på det niveau, vi kender ham for. Vi kan godt tillade os at forvente markant mere fra hans fødder.

Hvis FCK-spillerne vil se vildskab, så skal de bare kigge over på Jens Stage. Aarhus-drengen har ild i øjnene og fråde om munden, når han går ind i en tackling. Kom ofte med i feltet og udgjorde en trussel, men der manglede lige de sidste. Især i anden halvleg. Burde have scoret på sin store chance i de første 45 minutter.

Han finder sig mere og mere til rette i den offensive position inde på midten, og i de første 25 minutter lignede han en spiller, der havde spillet sammen med Wind og Daramy i evigheder. Spanieren sendte lukkede og slukkede da også kampen i Parken med sin scoring til 4-2. Stærk kamp af den lille dribler.

Hvis FCK-kometen er røget ned i gryden med tryllestøv som lille, så forstår man det godt. Hvor han vild i sine udfordringer, og københavnernes guldfugl tillod ikke mange pauser til Brøndbys højre forsvarsside, når han lavede magi med bolden. Eneste minus: slutproduktet halter stadig en del, og det blev kun lige ved og næsten for klubbens helt store salgsobjekt.

Winden blæser i de høje luftlag i Parken. Den unge landsholdsangriber var en konstant trussel i inde i feltet, når han gang på gang tog duellen med Brøndby-forsvarerne. Han sendte mørke skyer over Vestegnen, da han headede 1-0-målet i kassen og efterfølgende sendte københavnerne på sejrskurs med målet til 3-2. Banens bedste i dag.

Havde indstillet sit FCK-hold godt de første 25 minutter, hvor københavnerne sad på opgøret. Men hver gang Brøndby fik udlignet, gik hjemmeholdets spil i stå. Han må være voldsomt irriteret over de to dødbolde, som de blå-gule sendte i kassen. En derbysejr luner dog gevaldigt for Thorup.

