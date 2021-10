Det kom som et gigantisk chok for mange FC København-fans, da klubikonet Per Wind i weekenden fortalte, at han var blevet fyret.

Og dermed forlader den populære Team Manager hovedstadsklubben efter 22 år.

Han forlader dog først klubben, når den igangværende sæson er færdigspillet. Det meddelte FC København tidligere onsdag på sin hjemmeside.

Og netop den aftale har gjort, at den tidligere målmandstræner nu ser fremad i sin sidste tid i klubben.

66-årige Per Wind er færdig i klubben til sommer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 66-årige Per Wind er færdig i klubben til sommer. Foto: Liselotte Sabroe

»Klubben og jeg har trukket en streg i sandet, og vi arbejder stenhårdt på at kunne stå med guldmedaljerne om halsen i maj,« skriver han i en sms til B.T.

Her tilføjer han desuden, at den enorme støtte, han har modtaget fra FCK-fans siden lørdag, har gjort stort indtryk på ham:

»Jeg vil gerne betone, at klubbens fans og personer fra nær og fjern, som har tilkendegivet deres opbakning og sympati til mig, har berørt mig dybt.«

Efter flere dage med spekulationer blandt fansene, meldte klubben onsdag ud, at Per Winds sidste arbejdsdag bliver, når den igangværende sæson slutter.

Det er dog ikke kun den tidligere målmandstræner, der forlader FC København til sommer.

Også Football Operations Manager Mikael Antonsson er færdig i klubben, når sæsonen går på hæld.

Både Per Winds og Mikael Antonssons stillinger bliver nedlagt som led i den organisatoriske justering omkring FCK's førstehold, lyder det.