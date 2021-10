I sidste uge chokerede FC København, da man meldte ud, at klubikonet og Team Manager, Per Wind, havde fået en fyreseddel.

Det samme gjaldt Football Operations Manager Mikael Antonsson.

I første omgang fremgik det ikke, hvornår de to herrer havde sidste arbejdsdag, da sportschef Peter 'PC' Christiansen varslede 'organisatoriske ændringer på tværs af klubben'.

Nu melder klubben og de to herrer yderligere ud.

Per Wind er blevet fyret i FC København. Han har været Team Manager i klubben siden 2013. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Per Wind er blevet fyret i FC København. Han har været Team Manager i klubben siden 2013. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi er meget kede af den måde meddelelserne kom ud på, før vi var helt færdige med processen i personalesager som disse. Og vi har beklaget forløbet overfor Per og ’Anton’ selv,« siger sportschefen til klubbens hjemmeside, efter dage hvor timingen og håndteringen af fyringerne er blevet hårdt kritiseret fra mange sider.

Her fremgår det også, at både Mikael Antonsson og Per Wind, der er far til holdets måske største stjerne Jonas Wind, bliver i klubben sæsonen ud.

»Efter beslutningen i sidste uge havde vi alle brug for at sunde os, og i denne uge er vi blevet enige om fornuftige aftaler, som alle parter kan se sig selv i. Denne løsning betyder, at både Per Wind og Mikael Antonsson bliver hos os frem til denne sæson er færdigspillet næste sommer,« forklarer Peter 'PC' Christiansen.

Per Wind -–der tidligere har fortalt om, hvor skuffet han har været over klubbens behandling – knytter også et par ord til nyheden.

»Det har været nogle hårde dage for min familie og mig, men jeg har været dybt berørt af alle de mange tilkendegivelser i de seneste dage,« siger Per Wind.

»Jeg er glad for at klubben er kommet mig i møde på en fair måde. Både med hensyn til det ærgerlige forløb og med løsningen om, at jeg bliver til sæsonen er slut. Det betyder meget for mig, at jeg på den måde kan sætte et ordentligt punktum.«

Mikael Antonsson forklarer han også er ærgerlig over afskeden, men at han er glad for »at kunne afslutte min (sin, red.) tid i FCK på den bedst mulige måde.«

Både Per Winds og Mikael Antonssons stillinger bliver nedlagt som led i den organisatoriske justering omkring FCKs førstehold.